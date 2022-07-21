Galaxy A serisinden bir kamera eksiliyor

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Alt seviye pazarda rekabetçiliği arttırmak için Galaxy A akıllı telefon serisinde genel olarak 4 kamera sensörüne yer veren Samsung gelecek yıldan itibaren tasarrufa gidiyor ve bir sensörü eksiltiyor.

Galaxy A serisinde kamera değişimi

Özellikle sosyal medya fotoğrafçılığının gelişmesi ile birlikte bulanıklık efekti önem kazanmış ve akıllı telefonlarda derinlik sağlayan sensör teknolojileri kendisine yer bulmuştu. Yapılan araştırmalar tüketicilerin artık derinlik efektini eskisi kadar çok kullanmadığını göstermiş. Samsung da maliyetleri azaltmaya karar vermiş.

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Gelen bilgilere göre gelecek yıl Galaxy A54, A34 ve A24 akıllı telefon modellerinde derinlik kamerası kaldırılıyor. Bunun yerine ana sensör, ultra geniş sensör ve makro sensör şeklinde üçlü kamera yer alacak. Ana sensör 50MP iken makro sensör de 5MP olacak. Samsung’un sürekli bunu kullanacağı ifade ediliyor. Ultra geniş açı sensörü ise üst seviyelerde 8MP, alt seviyelerde de 5MP şeklinde değişecek.

Samsung’un gelecek yıl 60 milyon civarında Galaxy A akıllı telefon modeli satma beklentisi var. Böylece maliyet tarafında da önemli bir kazanım olacak. Zaten yavaş yavaş akıllı telefon üreticilerinin belirli modellerinde derinlik sensörünü kaldırdığını görüyoruz.

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