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    Anlık Bildirim

    iPhone kameralarında radikal karar: Samsung sensör tedarik edecek

    Sony Exmor RS serisinin kalitesini yakalamayı başaran Samsung, iPhone 18 serisinin kameralarında kendisine yer buldu. Gelecek yıl üretime ortak oluyor.          
    iPhone 18 Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllardır iPhone serilerinde kullandığı kamera sensörlerini Sony’den tedarik eden Apple, radikal bir karar alarak tedarik zincirine Samsung’u da ekledi. Samsung yeni sensörü ile Sony Exmor RS serisini geride bırakmayı başardı. 

    Samsung zoru başardı

    Geçtiğimiz yıl Apple’ın Samsung ile bir test süreci başlattığı iddiası gündeme gelmişti. Şimdi ise test sürecinin başarı ile sona erdiği ve Samsung’un kalite açısından Sony Exmor RS serisini geride bıraktığı iddia ediliyor. Kaynaklar Samsung’un ancak Sony ile aynı kaliteyi yakaladığında Apple’ın ikna olacağını belirtmişti. Muhtemelen bu gerçekleşti. 

    iPhone 18 serisinde kullanılacak bu sensör 3 katmanlı olarak tanımlanıyor. Yani sandviç şeklinde 3 yonga üst üste istifleniyor ve piksel verilerinin kat ettiği mesafe azalıyor. Böylece deklanşöre bastıktan sonra sensörün bir iki saniye kareyi optimize etmesinin önüne geçiliyor. 

    Samsung’un bu sensörü sadece Apple için üreteceği konuşuluyor. Galaxy amiral gemisi serisi için ise ses getirmesi açısından yine 3 katmanlı ancak 500MP çözünürlüğe ulaşabilen bir sensör üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında. 
     

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