iPhone kameralarında radikal karar: Samsung sensör tedarik edecek

Samsung zoru başardı
Geçtiğimiz yıl Apple’ın Samsung ile bir test süreci başlattığı iddiası gündeme gelmişti. Şimdi ise test sürecinin başarı ile sona erdiği ve Samsung’un kalite açısından Sony Exmor RS serisini geride bıraktığı iddia ediliyor. Kaynaklar Samsung’un ancak Sony ile aynı kaliteyi yakaladığında Apple’ın ikna olacağını belirtmişti. Muhtemelen bu gerçekleşti.
iPhone 18 serisinde kullanılacak bu sensör 3 katmanlı olarak tanımlanıyor. Yani sandviç şeklinde 3 yonga üst üste istifleniyor ve piksel verilerinin kat ettiği mesafe azalıyor. Böylece deklanşöre bastıktan sonra sensörün bir iki saniye kareyi optimize etmesinin önüne geçiliyor.
Samsung’un bu sensörü sadece Apple için üreteceği konuşuluyor. Galaxy amiral gemisi serisi için ise ses getirmesi açısından yine 3 katmanlı ancak 500MP çözünürlüğe ulaşabilen bir sensör üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında.
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