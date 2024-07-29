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    Anlık Bildirim

    Samsung'dan telefon boyutlarını şekillendirecek patent

    Samsung, akıllı telefon ve tabletlerin kullanımı kolaylaştıracak yeni bir konsept üzerinde çalışıyor. Yeni nesil cihazlar her iki yönden yuvarlanıp uzayabilen ekranlara sahip olabilir.
    Samsung'dan telefon boyutlarını şekillendirecek patent Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefon pazarının öncü isimlerinden Samsung, bu alanda yenilikçi fikirler üretmeye devam ediyor. Şimdi de Koreli dev, çift yönlü yuvarlanıp uzayabilen ekranlar için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine başvuruda bulundu. Yeni tasarım, hem akıllı telefon hem de tabletlerin kullanım alananını genişletebilir.

    Her iki yönden genişleyebiliyor

    Yeni keşfedilen patent başvurusuna göre Samsung, yatay olarak genişleyebilen ve nasıl kullanıldığına bağlı olarak dinamik olarak yeniden boyutlandırılabilen bir panel tasarımı üzerinde çalışıyor. Görüntülerde de görülebildiği gibi Samsung'un konsepti, ekranın her iki yönde de dışarı doğru uzanmasına olanak tanıyor ve kapandığında standart bir cihaz boyutunu alıyor.

    Samsung'dan telefon boyutlarını şekillendirecek patent Tam Boyutta Gör
    Üstelik klavyenin takılı olup olmamasına, kullanıcının tek elle kullanmasına veya kalem kullanılmasına göre ekran boyutunu dinamik olarak ayarlanabiliyor. Buna sol ve sağ elini kullananlar için çift taraflı genişleme, SmartThings akıllı ev cihazları ve hatta TV'niz için bir uzaktan kumanda olmak da dahil dahil.

    Yeni konsept hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. Ancak patent dosyalarında "Bu elektronik cihaz, esnek bir ekran, esnek ekranı birinci yönde genişletmek üzere yapılandırılmış bir ilk yuvarlanma mekanizması, esnek ekranı birinci yöne zıt ikinci yönde genişletmek üzere yapılandırılmış bir ikinci yuvarlanma mekanizması ve en az bir işlemci içerebilir" bilgisi bulunuyor.

    Samsung'un yeni konsept için "en az bir işlemciye" ihtiyaç duyması ilginç. Ancak bunun sensörler için olması muhtemel. Keza cihaz akıllı telefonlar gibi çevre biriminlerini algılayabiliyor ve buna göre ekranı genişletebiliyor. 

    Günümüzde akıllı cihaz üreticileri, gelecek planları doğrultusunda birçok patent başvurusunda bulunuyor. Ancak bunların çoğu, hayata geçirilmeden rafa kaldırılmakta. Bu nedenle yeni konseptin bir tüketici ürünü haline geleceğine dair kesin bir garanti yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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