Samsung'dan telefon boyutlarını şekillendirecek patent

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Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon pazarının öncü isimlerinden Samsung, bu alanda yenilikçi fikirler üretmeye devam ediyor. Şimdi de Koreli dev, çift yönlü yuvarlanıp uzayabilen ekranlar için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine başvuruda bulundu. Yeni tasarım, hem akıllı telefon hem de tabletlerin kullanım alananını genişletebilir.

Her iki yönden genişleyebiliyor

Yeni keşfedilen patent başvurusuna göre Samsung, yatay olarak genişleyebilen ve nasıl kullanıldığına bağlı olarak dinamik olarak yeniden boyutlandırılabilen bir panel tasarımı üzerinde çalışıyor. Görüntülerde de görülebildiği gibi Samsung'un konsepti, ekranın her iki yönde de dışarı doğru uzanmasına olanak tanıyor ve kapandığında standart bir cihaz boyutunu alıyor.

Tam Boyutta Gör Üstelik klavyenin takılı olup olmamasına, kullanıcının tek elle kullanmasına veya kalem kullanılmasına göre ekran boyutunu dinamik olarak ayarlanabiliyor. Buna sol ve sağ elini kullananlar için çift taraflı genişleme, SmartThings akıllı ev cihazları ve hatta TV'niz için bir uzaktan kumanda olmak da dahil dahil.

Yeni konsept hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. Ancak patent dosyalarında "Bu elektronik cihaz, esnek bir ekran, esnek ekranı birinci yönde genişletmek üzere yapılandırılmış bir ilk yuvarlanma mekanizması, esnek ekranı birinci yöne zıt ikinci yönde genişletmek üzere yapılandırılmış bir ikinci yuvarlanma mekanizması ve en az bir işlemci içerebilir" bilgisi bulunuyor.

Samsung'un yeni konsept için "en az bir işlemciye" ihtiyaç duyması ilginç. Ancak bunun sensörler için olması muhtemel. Keza cihaz akıllı telefonlar gibi çevre biriminlerini algılayabiliyor ve buna göre ekranı genişletebiliyor.

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Günümüzde akıllı cihaz üreticileri, gelecek planları doğrultusunda birçok patent başvurusunda bulunuyor. Ancak bunların çoğu, hayata geçirilmeden rafa kaldırılmakta. Bu nedenle yeni konseptin bir tüketici ürünü haline geleceğine dair kesin bir garanti yok.

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