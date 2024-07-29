Samsung'dan telefon boyutlarını şekillendirecek patent

Her iki yönden genişleyebiliyor
Yeni keşfedilen patent başvurusuna göre Samsung, yatay olarak genişleyebilen ve nasıl kullanıldığına bağlı olarak dinamik olarak yeniden boyutlandırılabilen bir panel tasarımı üzerinde çalışıyor. Görüntülerde de görülebildiği gibi Samsung'un konsepti, ekranın her iki yönde de dışarı doğru uzanmasına olanak tanıyor ve kapandığında standart bir cihaz boyutunu alıyor.
Yeni konsept hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. Ancak patent dosyalarında "Bu elektronik cihaz, esnek bir ekran, esnek ekranı birinci yönde genişletmek üzere yapılandırılmış bir ilk yuvarlanma mekanizması, esnek ekranı birinci yöne zıt ikinci yönde genişletmek üzere yapılandırılmış bir ikinci yuvarlanma mekanizması ve en az bir işlemci içerebilir" bilgisi bulunuyor.
Samsung'un yeni konsept için "en az bir işlemciye" ihtiyaç duyması ilginç. Ancak bunun sensörler için olması muhtemel. Keza cihaz akıllı telefonlar gibi çevre biriminlerini algılayabiliyor ve buna göre ekranı genişletebiliyor.
Günümüzde akıllı cihaz üreticileri, gelecek planları doğrultusunda birçok patent başvurusunda bulunuyor. Ancak bunların çoğu, hayata geçirilmeden rafa kaldırılmakta. Bu nedenle yeni konseptin bir tüketici ürünü haline geleceğine dair kesin bir garanti yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.