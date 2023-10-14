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    Samsung'dan üç modele One UI 6.0 beta sürprizi

    Samsung, One UI 6.0 beta programını genişletmeye devam ediyor. Son olarak One UI 6.0 beta üç model için daha erişime açıldı. İşte güncelleme alacak telefonlar...
    Samsung'dan üç modele One UI 6.0 beta sürprizi Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda Koreli dev, yaklaşık bir ay önce başlatılan Android 14 tabanlı One UI 6 beta programını genişletmeye devam ediyor. Son olarak One UI 6 beta, üç model için daha erişime açıldı. 

    One UI 6 beta üç modele daha geliyor

    Bilmeyenler için Android 14 tabanlı One UI 6.0 beta, ilk olarak Galaxy S23 serisi ile kullanıma sunuldu ve bunun ardından amiral gemisi telefonlara ulaştı. Günümüzde ise Samsung, odağını orta seviye ve eski nesil cihazlara çevirmiş durumda. Kore'den gelen yeni raporlara One UI 6.0 beta, şimdi de Samsung Galaxy Z Fold4, Z Flip4 ve Galaxy F23 için kullanıma açıldı.

    Yeni sürümün, Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 için Güney Kore'de mevcut olduğunu belirtelim. Dolayısıyla Kore dışında ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi yok. Galaxy F23 ise, Galaxy M23'ün Hindistan'da satılan bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda programında yakında küresel pazara da açılacağını söyleyebiliriz. 

    One UI 6 neler sunuyor?

    Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

    • Samsung klavye için yeni emoji tasarımı
    • Tabletler için Windows bağlantısı
    • Yenilenen hızlı ayarlar
    • Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği
    • Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri
    • Daha fazla paylaşma seçeneği
    • Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati
    • Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri
    • Galeri için çift elle sürükle bırak desteği
    • Yeni Hava Durumu araç takımı
    • Çeşitli kamera iyileştirmeleri
    • Daha akıllı uçak modu
    • Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma
    • Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı
    • Bixby geliştirmeleri
    • Daha fazla erişilebilirlik özelliği

    Samsung'un One UI Beta Programına başvurmak için Samsung Members uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Bunun ardından Beta programı açıldığında ilk deneyenler biri olabilirsiniz. Ancak bu sürümlerin çeşitli hatalar ve güvenlik sorunları içerebileceğini unutmamak gerek. Genel kullanıcılar için kararlı sürümü beklemek daha akıllıca olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    geçersiz sim ne demek vodafone kayıtlı böyle bir numara yoktur ne demek yanakta misket gibi ele gelen sertlik yanları al üstü kalsın alt kattaki ses nasıl dinlenir

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