Samsung'dan üç modele One UI 6.0 beta sürprizi

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda Koreli dev, yaklaşık bir ay önce başlatılan Android 14 tabanlı One UI 6 beta programını genişletmeye devam ediyor. Son olarak One UI 6 beta, üç model için daha erişime açıldı.

One UI 6 beta üç modele daha geliyor

Bilmeyenler için Android 14 tabanlı One UI 6.0 beta, ilk olarak Galaxy S23 serisi ile kullanıma sunuldu ve bunun ardından amiral gemisi telefonlara ulaştı. Günümüzde ise Samsung, odağını orta seviye ve eski nesil cihazlara çevirmiş durumda. Kore'den gelen yeni raporlara One UI 6.0 beta, şimdi de Samsung Galaxy Z Fold4, Z Flip4 ve Galaxy F23 için kullanıma açıldı.

Yeni sürümün, Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 için Güney Kore'de mevcut olduğunu belirtelim. Dolayısıyla Kore dışında ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi yok. Galaxy F23 ise, Galaxy M23'ün Hindistan'da satılan bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda programında yakında küresel pazara da açılacağını söyleyebiliriz.

One UI 6 neler sunuyor?

Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

Samsung klavye için yeni emoji tasarımı

Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

Samsung One UI 6.0 tanıtıldı: İşte gelen yenilikler 1 hf. önce eklendi

Samsung'un One UI Beta Programına başvurmak için Samsung Members uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Bunun ardından Beta programı açıldığında ilk deneyenler biri olabilirsiniz. Ancak bu sürümlerin çeşitli hatalar ve güvenlik sorunları içerebileceğini unutmamak gerek. Genel kullanıcılar için kararlı sürümü beklemek daha akıllıca olabilir.

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