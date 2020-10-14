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    Samsung dayanıklılık odaklı SD kartlarını duyurdu

    Samsung’un dayanıklılık odaklı PRO Plus ve EVO Plus SD kartları zorlu ortamlarda çalışan fotoğrafçılar, video uzmanları veya YouTuber gibi profesyonelleri hedefliyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung dayanıklılık odaklı SD kartlarını duyurdu

    Bugün zorlu ortam şartlarında artık daha fazla teknolojik cihaz kullanılmaya başlandı ve haliyle depolama ünitelerinin de buna uygun olması gerekiyor. Samsung; yeni SD kartlarını zorlu ortam şartlarına göre hazırladı.

    Samsung PRO Plus ve EVO Plus SD kartlar

    Samsung PRO Plus ve EVO Plus markası altında pzarlanacak olan yeni SD kartlar zorlu ortam şartlarında yüksek hızlı 4K video aktarımları vadediyor. Yeni kartlar hem fotoğrafçılar hem de YouTuber’lar için iyi bir alternatif olacak.

    Dayanıklılık tarafında bir metrelik tuzlu suyla dolu havuzda 72 saat kalabilme, 25 ve 85 derece arasında çalışabilme, X-ray ışınlarına dayanıklılık, düşme ve manyetik alanlara dayanıklılık şeklinde özellikler mevcut.

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    Samsung dayanıklılık odaklı SD kartlarını duyurdu
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    SD kartların 32GB/64GB/128GB/256GB şeklinde kapasite seçenekleri yer alıyor. Kapasiteye göre de veri aktarım hızları değişiyor ve 90MB/s yazma ile 100MB/s okuma seviyesine kadar çıkabiliyor. PRO kartların farkı daha hızlı UHS-I/3 standardı sunması. Samsung PRO Plus ve EVO Plus kartlar için fiyatlar şu şekilde:

    Samsung PRO Plus 32GB – 10$

    Samsung PRO Plus 256GB – 50$

    Samsung EVO Plus 32GB – 7$

    Samsung EVO Plus 256GB – 40$



    https://www.engadget.com/samsung-pro-plus-evo-plus-sd-cards-140045137.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf.
    mimari daha hassas bir yapıya doğru giderken yapabileceğiniz tek şey yansıtıcı katman anlamıyla 2 kat sarılmış aleminyum koymanın ötesine geçemezsiniz !
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