Samsung dayanıklılık odaklı SD kartlarını duyurdu

Bugün zorlu ortam şartlarında artık daha fazla teknolojik cihaz kullanılmaya başlandı ve haliyle depolama ünitelerinin de buna uygun olması gerekiyor. Samsung; yeni SD kartlarını zorlu ortam şartlarına göre hazırladı.

Samsung PRO Plus ve EVO Plus SD kartlar

Samsung PRO Plus ve EVO Plus markası altında pzarlanacak olan yeni SD kartlar zorlu ortam şartlarında yüksek hızlı 4K video aktarımları vadediyor. Yeni kartlar hem fotoğrafçılar hem de YouTuber’lar için iyi bir alternatif olacak.

Dayanıklılık tarafında bir metrelik tuzlu suyla dolu havuzda 72 saat kalabilme, 25 ve 85 derece arasında çalışabilme, X-ray ışınlarına dayanıklılık, düşme ve manyetik alanlara dayanıklılık şeklinde özellikler mevcut.

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SD kartların 32GB/64GB/128GB/256GB şeklinde kapasite seçenekleri yer alıyor. Kapasiteye göre de veri aktarım hızları değişiyor ve 90MB/s yazma ile 100MB/s okuma seviyesine kadar çıkabiliyor. PRO kartların farkı daha hızlı UHS-I/3 standardı sunması. Samsung PRO Plus ve EVO Plus kartlar için fiyatlar şu şekilde:

Samsung PRO Plus 32GB – 10$

Samsung PRO Plus 256GB – 50$

Samsung EVO Plus 32GB – 7$

Samsung EVO Plus 256GB – 40$

https://www.engadget.com/samsung-pro-plus-evo-plus-sd-cards-140045137.html

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