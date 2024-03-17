Samsung’a ABD’den 6 milyar dolar fon

Tam Boyutta Gör Yonga teknolojilerinde Çin ve Tayvan’ın gerisinde kalmak istemeyen ABD, kesenin ağzını açtı. Intel’e kısa süre önce toplamda 13.5 milyar dolar fon ayıran hükümet, Samsung’u da unutmadı. Firma hatırı sayılır bir fon alıyor.

Samsung’a dev fon

2022 yılında yonga teknolojilerinin geliştirilmesi için 280 milyar dolarlık bir kanun çıkaran hükümet, toplamda 52 milyar doları yonga firmalarına, 174 milyar doları ise kamu kurum araştırmalarına ayırmıştı.

Intel’e büyük ABD desteği 1 gün önce eklendi

Samsung da bu programdan 6 milyar dolar fon alacak. Firmanın Texas eyaletinde 2000 kişiye istihdam sağlayacak yonga tesisleri 17 milyar dolar maliyet hedefiyle başlamış ancak global ekonomik kriz nedeniyle 25 milyar dolara yükselmişti. ABD bu artan maliyetlerin bir kısmını bu fonla karşılamış oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Samsung dev fonu kaptı