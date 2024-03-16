Intel’e piyango vurdu: Tam 10 milyar dolar

Intel toplamda 13.5 milyar dolar alacak
Gelen bilgilere göre yonga üretiminde Çin ve Tayvan firmalarına bağımlılığı en aza indirmek isteyen ABD hükümeti, 2022 CHIPS kanunu kapsamında Intel, Arizona üretim tesislerinde kullanılmak üzere 10 milyar dolar fon sağlayacak. Böylece toplamda Intel 13.5 milyar doları cebine koyacak.
CHIPS kanunu kapsamında yonga teknolojileri için 50 milyar dolar ayrılmıştı. Bunun 39 milyar doları üretim için, 11 milyar doları da Ar-Ge için kullanılacak. Intel bu dev pastanın en büyük payını kapmış durumda.
Elbette Intel aldığı yatırımı ülkesine geri kazandırıyor. New Mexico eyaletinde yakın zamanda 3.5 milyar dolarlık bir yonga paketleme tesisi faaliyete geçti. Arizona’da ise bu dev fon ile yeni tesisler ve bantlar inşa edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.