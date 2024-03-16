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    Anlık Bildirim

    Intel’e piyango vurdu: Tam 10 milyar dolar

    Yonga döküm yarışında Tayvanlı TSMC’nin tekel olmasını istemeyen ABD hükümeti Intel’i adeta pamuklara sarıyor. Firma toplamda 13.5 milyar dolar yatırım alacak.  
    Intel Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Pentagon tarafından yürütülen yonga projesi kapsamında 3.5 milyar dolar civarında bir yatırımı garantileyen Intel’e bir devlet desteği daha geliyor. ABD hükümeti TSMC karşısında milli oyuncusunu rekabette tutmak için kesenin ağzını açtı.

    Intel toplamda 13.5 milyar dolar alacak

    Gelen bilgilere göre yonga üretiminde Çin ve Tayvan firmalarına bağımlılığı en aza indirmek isteyen ABD hükümeti, 2022 CHIPS kanunu kapsamında Intel, Arizona üretim tesislerinde kullanılmak üzere 10 milyar dolar fon sağlayacak. Böylece toplamda Intel 13.5 milyar doları cebine koyacak.

    CHIPS kanunu kapsamında yonga teknolojileri için 50 milyar dolar ayrılmıştı. Bunun 39 milyar doları üretim için, 11 milyar doları da Ar-Ge için kullanılacak. Intel bu dev pastanın en büyük payını kapmış durumda.

    Elbette Intel aldığı yatırımı ülkesine geri kazandırıyor. New Mexico eyaletinde yakın zamanda 3.5 milyar dolarlık bir yonga paketleme tesisi faaliyete geçti. Arizona’da ise bu dev fon ile yeni tesisler ve bantlar inşa edilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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