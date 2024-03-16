Intel’e piyango vurdu: Tam 10 milyar dolar

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Pentagon tarafından yürütülen yonga projesi kapsamında 3.5 milyar dolar civarında bir yatırımı garantileyen Intel’e bir devlet desteği daha geliyor. ABD hükümeti TSMC karşısında milli oyuncusunu rekabette tutmak için kesenin ağzını açtı.

Intel toplamda 13.5 milyar dolar alacak

Gelen bilgilere göre yonga üretiminde Çin ve Tayvan firmalarına bağımlılığı en aza indirmek isteyen ABD hükümeti, 2022 CHIPS kanunu kapsamında Intel, Arizona üretim tesislerinde kullanılmak üzere 10 milyar dolar fon sağlayacak. Böylece toplamda Intel 13.5 milyar doları cebine koyacak.

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CHIPS kanunu kapsamında yonga teknolojileri için 50 milyar dolar ayrılmıştı. Bunun 39 milyar doları üretim için, 11 milyar doları da Ar-Ge için kullanılacak. Intel bu dev pastanın en büyük payını kapmış durumda.

Elbette Intel aldığı yatırımı ülkesine geri kazandırıyor. New Mexico eyaletinde yakın zamanda 3.5 milyar dolarlık bir yonga paketleme tesisi faaliyete geçti. Arizona’da ise bu dev fon ile yeni tesisler ve bantlar inşa edilecek.

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Intel’e büyük ABD desteği