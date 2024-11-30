Samsung Galaxy S25 Slim global versiyonu ortaya çıktı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un gelecek yıl Galaxy S25 amiral gemisi serisinin haricinde özel bir model daha tanıtması bekleniyor. iPhone 17 Air modeline cevap olacak Galaxy S25 Slim modeli yavaş yavaş sertifika onaylarında görünmeye başladı.

Samsung Galaxy S25 Slim netleşiyor

Samsung Galaxy S25 Slim neredeyse kesinleşmiş durumda. Daha ince olması nedeniyle özellikle kamera tarafında Samsung’un yenilikçi bir yaklaşım sergileyeceği ve iddialı bir dizilim ortaya koyacağı iddia ediliyor.

Galaxy S25 Slim, 200 MP ana kamera ile gelebilir 1 hf. önce eklendi

200MP çözünürlüğünde ISOCELL HP5 Ultra sensör yanında 50MP 3.5x telefoto lens ve 50MP ultra geniş sensör yer alıyor. yeni ISOCELL ALoP ( All Lenses on Prism) kamera teknolojisi ise lensleri prizmanın arkasına yatay şekilde konumlandırarak geleneksel periskop tasarımını tersine çeviriyor.

Samsung Galaxy S25 Slim modelinin ABD’de SM-S937U seri numarasıyla satılacağı gündeme gelmişti. Global model ise SM-S937B/DS seri numarasıyla çıkacak. DS ibaresi çift SIM yuvalı bir seçeneğin olacağını da gösteriyor. Samsung Galaxy S25 Slim sınırlı sayıda bir model olacağı için her pazarda bulmak mümkün olmayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.