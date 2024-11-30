Samsung Galaxy S25 Slim global versiyonu ortaya çıktı

Samsung Galaxy S25 Slim netleşiyor
Samsung Galaxy S25 Slim neredeyse kesinleşmiş durumda. Daha ince olması nedeniyle özellikle kamera tarafında Samsung’un yenilikçi bir yaklaşım sergileyeceği ve iddialı bir dizilim ortaya koyacağı iddia ediliyor.
200MP çözünürlüğünde ISOCELL HP5 Ultra sensör yanında 50MP 3.5x telefoto lens ve 50MP ultra geniş sensör yer alıyor. yeni ISOCELL ALoP ( All Lenses on Prism) kamera teknolojisi ise lensleri prizmanın arkasına yatay şekilde konumlandırarak geleneksel periskop tasarımını tersine çeviriyor.
Samsung Galaxy S25 Slim modelinin ABD’de SM-S937U seri numarasıyla satılacağı gündeme gelmişti. Global model ise SM-S937B/DS seri numarasıyla çıkacak. DS ibaresi çift SIM yuvalı bir seçeneğin olacağını da gösteriyor. Samsung Galaxy S25 Slim sınırlı sayıda bir model olacağı için her pazarda bulmak mümkün olmayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.