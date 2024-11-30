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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 Slim global versiyonu ortaya çıktı

    Samsung Galaxy S25 Slim hem ABD hem de global pazarda meraklıları ile buluşacak ancak sınırlı sayıda üretim olduğu için herkes bu cihaza erişemeyebilir.         
    Samsung Galaxy S25 Slim Tam Boyutta Gör
    Samsung’un gelecek yıl Galaxy S25 amiral gemisi serisinin haricinde özel bir model daha tanıtması bekleniyor. iPhone 17 Air modeline cevap olacak Galaxy S25 Slim modeli yavaş yavaş sertifika onaylarında görünmeye başladı. 

    Samsung Galaxy S25 Slim netleşiyor

    Samsung Galaxy S25 Slim neredeyse kesinleşmiş durumda. Daha ince olması nedeniyle özellikle kamera tarafında Samsung’un yenilikçi bir yaklaşım sergileyeceği ve iddialı bir dizilim ortaya koyacağı iddia ediliyor. 

    200MP çözünürlüğünde ISOCELL HP5 Ultra sensör yanında 50MP 3.5x telefoto lens ve 50MP ultra geniş sensör yer alıyor. yeni ISOCELL ALoP ( All Lenses on Prism) kamera teknolojisi ise lensleri prizmanın arkasına yatay şekilde konumlandırarak geleneksel periskop tasarımını tersine çeviriyor.

    Samsung Galaxy S25 Slim modelinin ABD’de SM-S937U seri numarasıyla satılacağı gündeme gelmişti. Global model ise SM-S937B/DS seri numarasıyla çıkacak. DS ibaresi çift SIM yuvalı bir seçeneğin olacağını da gösteriyor. Samsung Galaxy S25 Slim sınırlı sayıda bir model olacağı için her pazarda bulmak mümkün olmayabilir. 

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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