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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Electronics, 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 5,6 daha fazla gelir elde etti

    Samsung Electronics bölümü tarafından yayınlanan ekonomik verilere göre firma, yıldan yıla yüzde 5,6 daha fazla gelir elde ederek kazancını 164 milyon dolar artırdı.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Electronics, 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 5,6 daha fazla gelir elde etti
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    Samsung Electronics tarafından tüm diğer halka açık firmalar gibi yayınlanan 2020 birinci çeyrek ekonomik tablosunda, firmanın 45,4 milyar dolarlık gelir elde ettiği görüldü. Firma, 2019’un son çeyreğine kıyasla yüzde 7,6 daha az gelir elde ederken geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 daha fazla kazandı. Samsung Electronics’in toplam kârı ise 5,3 milyar dolar seviyesinde kaldı. Yıldan yıla gerçekleşen yükseliş, verilere göre sunucu ve mobil parça taleplerinin artışıyla gerçekleşti.

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    Firmanın verilerle birlikte paylaştığı ikinci çeyrek öngörüsüne göre, ikinci çeyrekte sert bir düşüş gerçekleşebilir. Bu düşüş, koronavirüsün dünya çapındaki etkisi merkezli olacak zira içinde olduğumuz dönemde tüketici elektroniklerine talep oldukça düşmüş durumda.

    Samsung Mobile Communications bölümü, 21,3 milyar dolarlık gelir elde ettiğini açıklarken net kâr oranını ise 2,15 milyar dolar olarak sundu. Departmanın satışları koronavirüsün etkisiyle düşmüş olsa da yıldan yıla kıyaslamada artan kâr oranı, Galaxy S20 serisinin kâr oranına ve firma tarafından pazarlamadaki para akışının daha akıllıca yönetilmesinden kaynaklanıyor.

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    Samsung, ikinci çeyrekte akıllı telefon başta tüm tüketici elektroniklerinin satışlarında çok sert bir düşüş bekliyor. Bu düşüşle birlikte firmanın yatırımcılarına da yapılan uyarı, kâr oranının ciddi anlamda düşeceği yönünde. Firma, 5G teknolojisinin yaygınlaştırılması ve yeni akıllı telefonların tanıtılmasına yönelik çalışmalarına ise her zaman olduğu gibi devam edecek.



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