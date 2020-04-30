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    PS Store'da yeni bir kampanya başladı: İşte dikkat çekenler

    PlayStation Store'da bir ay içerisinde üçüncü kampanya dönemi başladı. Yeni indirimlerde 90 TL altı oyunlar var.
    52 dk. (Son Güncelleme: 50 dk.)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Store'da yeni bir kampanya başladı: İşte dikkat çekenler
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    PlayStation Store'da "90 TL'den ucuz oyunlar" başlıklı yeni indirim dönemi resmen start verdi. İki hafta sürecek olan yeni kampanya döneminde birçok popüler oyun uygun fiyatlarla satın alınabiliyor olacak.

    Ayrıca Bkz. "PS Store'da 'Büyük Japon İndirimleri' başladı: İşte dikkat çekenler"

    Dövüş oyunlarını son yıllardaki en başarılı yapımlarından olan ve hala popülerliğinden bir şey kaybetmeyen Tekken 7, 259 TL'den 49 TL'ye indirilmiş durumda. PlayStation kullanıcıları tarafından son 10 yılın en iyi ikinci oyunu seçilen God of War ise 64 TL'ye satın alınabiliyor.

    90 TL altı oyunlar kampanyası 14 Mayıs TSİ 02.00'da sona erecek. İndirimlerin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

    • God of War -- 64,00 TL
    • Dragon Age: Inquisition GOTY Edition -- 44,00 TL
    • Titanfall 2 -- 28,50 TL
    • Dishonored 2 -- 49,00 TL
    • The Evil Within 2 -- 84,00 TL
    • Tekken 7 -- 49,00 TL
    • Far Cry 5 -- 64,00 TL
    • Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Standard Edition -- 84,00 TL
    • Hitman GOTY Edition -- 39,00 TL
    • Blasphemous -- 64,00 TL
    • Fallout 4 -- 49,00 TL
    • Burnout Paradise Remastered -- 57,00 TL
    • Watch Dogs 2 -- 76,00 TL
    • Terminator Resistance -- 84,00 TL
    • XCOM 2 -- 58,00 TL
    • Darksiders III -- 84,00 TL
    • Prey: Digital Deluxe Editon -- 89,00 TL
    • Call of Cthulhu -- 49,00 TL
    • **Haftanın Fırsatı: FIFA 20 -- 120,12 TL


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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    omeeeeer 21 dk.
    Yeni konsol alacaktım, fakat üzgünüm Sony, o saçma hareketlerinden sonra XBOX bekler beni. İstersen bedava yap. Türk oyuncuları kazıklamaya çalışan sensin.
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    DenzeL_28 (Kürşat BİNGÖL) 39 dk.
    Çift haneli ücretleri özledik güzel kampanya
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