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    Oppo Find X8 Pro’nun test sonuçları yeni bir rekora işaret ediyor

    Oppo’nun bir süredir Find X8 Pro modeli üzerinde çalıştığı biliniyor. Çinli teknoloji şirketinin yeni telefonundan gelen son bilgiler, sektörde bir rekora imza atabileceğini gösteriyor.

    Oppo Find X8 Pro’nun test sonuçları yeni bir rekora işaret ediyor Tam Boyutta Gör

    Oppo'nun yeni amiral gemisi cihazı, Find X8 Pro'nun uydu bağlantılı versiyonu olduğu düşünülen bir model, performans testlerinde boy gösterdi. Model numarası PKC110 olarak kayıtlara geçen cihaz, Dimensity 9400 yonga setiyle Geekbench testlerinde yer aldı. Tek çekirdek testinden 3010 puan, çoklu çekirdek testinden ise 8686 puan alarak dikkatleri üzerine çekti. Bu sonuçlar, Dimensity 9400 için şu ana kadar kaydedilen en yüksek tek çekirdek performansını işaret etse de, Snapdragon 8 Gen 4 ile kıyaslandığında hala geride kalıyor. Snapdragon 8 Gen 4’ün, OnePlus 13 üzerinde yapılan testlerinde, tek çekirdekte 3236 puan ve çoklu çekirdekte 10049 puan aldığı görülmüştü.

    Dimensity 9400'ün, piyasaya çıkışına kadar performans optimizasyonlarının devam edeceği ve daha yüksek sonuçlar elde edilebileceği tahmin ediliyor. Dimensity 9400, 3.63GHz hızında çalışan bir Cortex-X925 çekirdeği, 2.8GHz hızında çalışan üç Cortex-X4 çekirdeği ve 2.1GHz'de çalışan dört Cortex-A7 serisi çekirdekten oluşuyor. Grafik işlemci tarafında ise cihazda Mali-G925-Immortalis MC12 yer alıyor.

    Find X8 Pro Uydu Bağlantılı Sürümü’nün, standart Find X8 Pro modeline uydu bağlantısı ekleyerek farklılaşacağı belirtiliyor. Ekranın 1.5K çözünürlüklü hafif kavisli bir yapıda olacağı tahmin ediliyor. Cihazın arka tarafında ise, periskop telefoto kameraları içeren dairesel bir dörtlü kamera modülü bulunması bekleniyor. Ana kamera ve ultra geniş açılı lensin de bu modülde yer alacağı öngörülüyor.

    Batarya kapasitesi olarak 5800mAh bir pilin cihaza güç vereceği ve 50W kablosuz şarj ile 80W kablolu şarj desteği sunacağı konuşuluyor. Ayrıca, cihazın suya ve toza karşı dayanıklılık sağlayan IP69 sertifikasına sahip olacağı, bir bildirim kaydırma tuşu ve kamera kontrol butonuyla donatılacağı düşünülüyor. Find X8 Pro serisinin Android 15 tabanlı ColorOS 15 arayüzü ile kutudan çıkacağına dair beklentiler de mevcut.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 5 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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