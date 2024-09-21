Oppo Find X8 Pro’nun test sonuçları yeni bir rekora işaret ediyor

Oppo'nun yeni amiral gemisi cihazı, Find X8 Pro'nun uydu bağlantılı versiyonu olduğu düşünülen bir model, performans testlerinde boy gösterdi. Model numarası PKC110 olarak kayıtlara geçen cihaz, Dimensity 9400 yonga setiyle Geekbench testlerinde yer aldı. Tek çekirdek testinden 3010 puan, çoklu çekirdek testinden ise 8686 puan alarak dikkatleri üzerine çekti. Bu sonuçlar, Dimensity 9400 için şu ana kadar kaydedilen en yüksek tek çekirdek performansını işaret etse de, Snapdragon 8 Gen 4 ile kıyaslandığında hala geride kalıyor. Snapdragon 8 Gen 4’ün, OnePlus 13 üzerinde yapılan testlerinde, tek çekirdekte 3236 puan ve çoklu çekirdekte 10049 puan aldığı görülmüştü.
Dimensity 9400'ün, piyasaya çıkışına kadar performans optimizasyonlarının devam edeceği ve daha yüksek sonuçlar elde edilebileceği tahmin ediliyor. Dimensity 9400, 3.63GHz hızında çalışan bir Cortex-X925 çekirdeği, 2.8GHz hızında çalışan üç Cortex-X4 çekirdeği ve 2.1GHz'de çalışan dört Cortex-A7 serisi çekirdekten oluşuyor. Grafik işlemci tarafında ise cihazda Mali-G925-Immortalis MC12 yer alıyor.
Find X8 Pro Uydu Bağlantılı Sürümü’nün, standart Find X8 Pro modeline uydu bağlantısı ekleyerek farklılaşacağı belirtiliyor. Ekranın 1.5K çözünürlüklü hafif kavisli bir yapıda olacağı tahmin ediliyor. Cihazın arka tarafında ise, periskop telefoto kameraları içeren dairesel bir dörtlü kamera modülü bulunması bekleniyor. Ana kamera ve ultra geniş açılı lensin de bu modülde yer alacağı öngörülüyor.
Batarya kapasitesi olarak 5800mAh bir pilin cihaza güç vereceği ve 50W kablosuz şarj ile 80W kablolu şarj desteği sunacağı konuşuluyor. Ayrıca, cihazın suya ve toza karşı dayanıklılık sağlayan IP69 sertifikasına sahip olacağı, bir bildirim kaydırma tuşu ve kamera kontrol butonuyla donatılacağı düşünülüyor. Find X8 Pro serisinin Android 15 tabanlı ColorOS 15 arayüzü ile kutudan çıkacağına dair beklentiler de mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...