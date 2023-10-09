Samsung, One UI 6.1 ile çok sayıda yapay zeka özelliği getirecek

One UI 6.1 ile yapay zeka özellikleri geliyor
One UI 6.1 güncellemesinin odak noktasının yapay zekâ olacağı bildiriliyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, One UI 6.1'in çok sayıda yeni yapay zekâ destekli özellik getireceğini ve Samsung'un tarihindeki en önemli yapay zekâ güncellemesi olacağını açıkladı. Güney Koreli firmanın Bixby'den daha yetenekli yeni ve güçlü bir yapay zekâ dijital ses asistanı da tanıtabileceği iddia ediliyor. Bixby’nin adı değişmese de mevcut asistanın güncellenmesi muhtemel.
Raporda ayrıca Galaxy S24'ün yapay zekâ destekli özelliklere odaklanacağı ve Samsung'un Galaxy S24'ü bir yapay zekâ telefonu olarak pazarlayabileceği de iddia ediliyor. Samsung, üretken yapay zekâ ve Exynos 2400'ün yerel metinden görüntüye yeteneklerinden bahsettiği için Galaxy S24 serisinde birkaç üretken yapay zekâ özelliği görmemiz hayli mümkün.
Elbette bunlar resmi bilgiler değil ancak Samsung’un Exynos 2400 duyurusunda yaptığı açıklamalar ve güvenilir kaynakların bu söylemleri ortada bir şeylerin olduğuna işaret ediyor. Ek olarak Galaxy S24'ün piyasaya sürülmesinden sonra One UI 6.1 güncellemesi muhtemelen tüm uygun Galaxy akıllı telefon ve tabletler için yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.