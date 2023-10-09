Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Samsung, yapay zekâ performansında 14,7 kat artış sağladığını söylediği Exynos 2400 işlemcisini duyurdu. Bu yonga seti kuvvetle muhtemel Galaxy S24'te kullanılacak ve görünüşe göre şirket, elindeki donanımı çok sayıda yeni yapay zekâ özellikleriyle destekleyecek. Aktarılanlara göre ise Samsung, bu yapay zekâ özelliklerini One UI 6.1 ile getirecek.

One UI 6.1 ile yapay zeka özellikleri geliyor

One UI 6.1 güncellemesinin odak noktasının yapay zekâ olacağı bildiriliyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, One UI 6.1'in çok sayıda yeni yapay zekâ destekli özellik getireceğini ve Samsung'un tarihindeki en önemli yapay zekâ güncellemesi olacağını açıkladı. Güney Koreli firmanın Bixby'den daha yetenekli yeni ve güçlü bir yapay zekâ dijital ses asistanı da tanıtabileceği iddia ediliyor. Bixby’nin adı değişmese de mevcut asistanın güncellenmesi muhtemel.

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Raporda ayrıca Galaxy S24'ün yapay zekâ destekli özelliklere odaklanacağı ve Samsung'un Galaxy S24'ü bir yapay zekâ telefonu olarak pazarlayabileceği de iddia ediliyor. Samsung, üretken yapay zekâ ve Exynos 2400'ün yerel metinden görüntüye yeteneklerinden bahsettiği için Galaxy S24 serisinde birkaç üretken yapay zekâ özelliği görmemiz hayli mümkün.

Elbette bunlar resmi bilgiler değil ancak Samsung’un Exynos 2400 duyurusunda yaptığı açıklamalar ve güvenilir kaynakların bu söylemleri ortada bir şeylerin olduğuna işaret ediyor. Ek olarak Galaxy S24'ün piyasaya sürülmesinden sonra One UI 6.1 güncellemesi muhtemelen tüm uygun Galaxy akıllı telefon ve tabletler için yayınlanacak.

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Samsung, One UI 6.1 ile çok sayıda yapay zeka özelliği getirecek