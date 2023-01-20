Samsung, her iki yöne de katlanabilen yeni OLED panelini tanıttı

Katlama izi neredeyse gözükmüyor
Samsung Display’in Flex In & Flex Out adını verdiği yeni OLED ekran, ekranın içe ve dışa doğru katlanmasını sağlayan 360 derecelik bir menteşeye sahip. Samsung, katlama izinin daha az göze çarpması için yeni menteşe türü kullanıldığını söylüyor. Yeni menteşe, ekranı dava gevşek bir şekilde katlayarak ekrana daha az baskı binmesini sağlıyor.
Boşluksuz tasarım
Şirketin rakipleri yeni menteşeleri kulanan cihazlarını tanıttılar. Samsung’un da Galaxy Z Fold 5 ile tanıtması bekleniyor.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-oled-screen-flex-in-out/ https://www.theverge.com/2023/1/19/23562651/samsung-360-display-prototype-z-fold-5-smartphone Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....