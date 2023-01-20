Samsung, her iki yöne de katlanabilen yeni OLED panelini tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung, katlanan akıllı telefonlar için tasarladıkları yeni OLED paneli tanıttı. CES 2023’te tanıtılan ekran, hem içe hem de dışa katlanabiliyor.

Samsung dünyanın ilk UDR sertifikalı OLED ekranını sergiledi 2 hf. önce eklendi

Katlama izi neredeyse gözükmüyor

Samsung Display’in Flex In & Flex Out adını verdiği yeni OLED ekran, ekranın içe ve dışa doğru katlanmasını sağlayan 360 derecelik bir menteşeye sahip. Samsung, katlama izinin daha az göze çarpması için yeni menteşe türü kullanıldığını söylüyor. Yeni menteşe, ekranı dava gevşek bir şekilde katlayarak ekrana daha az baskı binmesini sağlıyor.

Boşluksuz tasarım

Tam Boyutta Gör CES öncesinde Güney Kore’de düzenlenen bir fuarda tanıtılan Samsung Flex In & Out, cihaz katlandığında göze çarpan boşluğu da ortadan kaldırıyor. Bildiğiniz üzere Samsung’un son çıkan katlanan telefonları Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4, ekran katının belirgin şekilde görünmesini sağlayan U şeklinde bir menteşeye sahip.

Şirketin rakipleri yeni menteşeleri kulanan cihazlarını tanıttılar. Samsung’un da Galaxy Z Fold 5 ile tanıtması bekleniyor.

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Samsung Flex In & Flex Out, her iki yöne de katlanabiliyor