Samsung Galaxy 23 kılıf görüntüleri sızdırıldı: Tasarım büyük ölçüde aynı kalıyor

Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23+ modellerinin render görüntüleri kısa bir süre önce internete düşmüştü. Şimdi ise Galaxy S23'e ait olduğu belirtilen kılıf görselleri yayınlandı. Sızıntı Ice Universe takma adlı güvenilir bir kaynaktan geliyor.
Görüntüler yeni akıllı telefondaki arka kameraların ve flaşın yerleşiminin değişmeyeceğini doğruluyor. Ancak Galaxy S22'de sensörlerin gömülü olduğu çıkıntı Galaxy S23'te olmayacak. Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy A14 modeli de benzer bir arka tasarıma sahip olacak.
Samsung Galaxy S23 hakkında bilinenler
Kaynaklara göre Samsung Galaxy S23 6.1 inç AMOLED ekran taşıyacak. Telefonun 146.3 × 70.8 × 7.6 mm boyutlarında olacağı bildiriliyor. Bölgeye bağlı olarak Snapdragon 8 Gen 2 veya Exynos 2300 yonga seti ile sunulacak cihaz için konuşulanlar arasında 25W hızlı şarj desteği ve 12 megapiksel ön kamera da var.
Galaxy S23 serisinin önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum