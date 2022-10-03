Samsung Galaxy 23 kılıf görüntüleri sızdırıldı: Tasarım büyük ölçüde aynı kalıyor

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Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23+ modellerinin render görüntüleri kısa bir süre önce internete düşmüştü. Şimdi ise Galaxy S23'e ait olduğu belirtilen kılıf görselleri yayınlandı. Sızıntı Ice Universe takma adlı güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra tasarımları ortaya çıktı 4 gün önce eklendi

Görüntüler yeni akıllı telefondaki arka kameraların ve flaşın yerleşiminin değişmeyeceğini doğruluyor. Ancak Galaxy S22'de sensörlerin gömülü olduğu çıkıntı Galaxy S23'te olmayacak. Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy A14 modeli de benzer bir arka tasarıma sahip olacak.

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Samsung Galaxy S23 hakkında bilinenler

Kaynaklara göre Samsung Galaxy S23 6.1 inç AMOLED ekran taşıyacak. Telefonun 146.3 × 70.8 × 7.6 mm boyutlarında olacağı bildiriliyor. Bölgeye bağlı olarak Snapdragon 8 Gen 2 veya Exynos 2300 yonga seti ile sunulacak cihaz için konuşulanlar arasında 25W hızlı şarj desteği ve 12 megapiksel ön kamera da var.

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Galaxy S23 serisinin önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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