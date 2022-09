Süreyya hanımın büyük değişimi: Galaxy S23 serisinin “yenilenen” tasarımı gözler önüne serildi

Tam Boyutta Gör

Samsung’un Galaxy S23 serisi halen daha bizden birkaç ay uzakta fakat gelen tutarlı sızıntılar gösteriyor ki tasarım anlamında çok fazla bir değişiklikle karşılaşmayacağız. Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus tarafında minimal değişiklikler varken Galaxy S23 Ultra tarafındaysa neredeyse önceki modelle birebir aynı dizayna sahip olacağız.

Galaxy S23 ve S23 Plus tasarımında farklılıklar var

Galaxy S23 ailesinin render görüntüleri ünlü onleaks tarafından ortaya çıkarıldı. Elde edilen görsellerde Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus modellerinin önceki Galaxy S22 ve S22 Plus modellerine büyük oranda benzediğini görüyoruz. Göze çarpan en büyük farklılık ise arka kamera tarafında bulunan çıkıntının artık olmaması. Ön taraftaki tasarım ise her iki modelde de korunmuş.

Galaxy S23 : 146,3 x 70,8 x 7,6 mm

: 146,3 x 70,8 x 7,6 mm Galaxy S22 : 146 x 70,6 x 7,6 mm

: 146 x 70,6 x 7,6 mm Galaxy S23 Plus : 157,7 x 76,1 x 7,6 mm

: 157,7 x 76,1 x 7,6 mm Galaxy S22 Plus : 157,4 x 75,8 x 7,6 mm

: 157,4 x 75,8 x 7,6 mm Galaxy S23 Ultra : 163.4 x 78.1 x 8.8 mm

: 163.4 x 78.1 x 8.8 mm Galaxy S22 Ultra: 163.3 x 77.9 x 8.9 mm

Galaxy S23 Ultra ve S22 Ultra neredeyse aynı

Galaxy S23 Ultra’ya geçtiğimizde ise daha önceki modelle neredeyse birebir aynı olan tasarım bir kez daha doğrulanmış oluyor. Neredeyse diyoruz zira birkaç minimal tasarım değişikliği söz konusu. Arka taraftaki kamera kurulumu Galaxy S22 Ultra ile ilk bakışta aynı gibi görünse de kurulumun konumlandırılması ve hizalandırılması noktasında değişiklikler var. Ayrıca çerçeve kıvrımı biraz daha azaltılarak Galaxy Note serisinden kalan mirasa sahip çıkıldığını görüyoruz.

Kaput altında önemli değişiklikler olacak

Galaxy S23 serisinde, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 yongasını göreceğiz. Exynos tarafında bir belirsizlik söz konusu zira ilk gelen bilgiler Samsung’un bu nesilde Exynos 2300’e yer vermeyeceğini gösteriyordu. Ancak bir süredir bazı pazarlarda Galaxy S23 serisinde bu yonganın kullanılabileceği belirtiliyor. Öte yandan Galaxy S23 Ultra’da yeni 200 MP sensöre geçiş yapıldığını göreceğiz.

