Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Süreyya hanımın büyük değişimi: Galaxy S23 serisinin “yenilenen” tasarımı gözler önüne serildi

    Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra modelleri yakında bizlerle olacak. Ancak Güney Koreli firmadan büyük değişiklik bekleyenleri kötü bir haber bekliyor; tasarım aynı.
    Oy Ver

    Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra tasarımları ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un Galaxy S23 serisi halen daha bizden birkaç ay uzakta fakat gelen tutarlı sızıntılar gösteriyor ki tasarım anlamında çok fazla bir değişiklikle karşılaşmayacağız. Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus tarafında minimal değişiklikler varken Galaxy S23 Ultra tarafındaysa neredeyse önceki modelle birebir aynı dizayna sahip olacağız.

    Galaxy S23 ve S23 Plus tasarımında farklılıklar var

    Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra tasarımları ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy S23 ailesinin render görüntüleri ünlü onleaks tarafından ortaya çıkarıldı. Elde edilen görsellerde Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus modellerinin önceki Galaxy S22 ve S22 Plus modellerine büyük oranda benzediğini görüyoruz. Göze çarpan en büyük farklılık ise arka kamera tarafında bulunan çıkıntının artık olmaması. Ön taraftaki tasarım ise her iki modelde de korunmuş.

    • Galaxy S23: 146,3 x 70,8 x 7,6 mm
    • Galaxy S22: 146 x 70,6 x 7,6 mm
    • Galaxy S23 Plus: 157,7 x 76,1 x 7,6 mm
    • Galaxy S22 Plus: 157,4 x 75,8 x 7,6 mm
    • Galaxy S23 Ultra: 163.4 x 78.1 x 8.8 mm
    • Galaxy S22 Ultra: 163.3 x 77.9 x 8.9 mm

    Galaxy S23 Ultra ve S22 Ultra neredeyse aynı

    Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra tasarımları ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy S23 Ultra’ya geçtiğimizde ise daha önceki modelle neredeyse birebir aynı olan tasarım bir kez daha doğrulanmış oluyor. Neredeyse diyoruz zira birkaç minimal tasarım değişikliği söz konusu. Arka taraftaki kamera kurulumu Galaxy S22 Ultra ile ilk bakışta aynı gibi görünse de kurulumun konumlandırılması ve hizalandırılması noktasında değişiklikler var. Ayrıca çerçeve kıvrımı biraz daha azaltılarak Galaxy Note serisinden kalan mirasa sahip çıkıldığını görüyoruz.

    Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra tasarımları ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Kaput altında önemli değişiklikler olacak

    Galaxy S23 serisinde, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 yongasını göreceğiz. Exynos tarafında bir belirsizlik söz konusu zira ilk gelen bilgiler Samsung’un bu nesilde Exynos 2300’e yer vermeyeceğini gösteriyordu. Ancak bir süredir bazı pazarlarda Galaxy S23 serisinde bu yonganın kullanılabileceği belirtiliyor. Öte yandan Galaxy S23 Ultra’da yeni 200 MP sensöre geçiş yapıldığını göreceğiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    Profil resmi
    Sarı Mucit 6 saat önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 3 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 3 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    DeviLJoN +196 sissil +127 White Water +115 Kyuzo940 +101 _Dominic_Toretto_ +84 myhotyro +70 AnadoluEfes +65 Ahmet DOĞAN +61 tycus +61 4S14N_HUNT3R +53
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    59 Kişi Okuyor (17 Üye, 42 Misafir) 17 Masaüstü 42 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    555 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Samsung, Galaxy S23 ve
    5 etiket daha galaxy s23+ galaxy s23 ultra galaxy s23 plus Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili111,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M23 5G
    Samsung Galaxy M23 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız