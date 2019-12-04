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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A 2020 serisi 12 Aralık'ta tanıtılacak

    Samsung önümüzdeki hafta Galaxy A 2020 serisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman tarihini kesinleştiren kısa bir tanıtım videosu yayınlandı.
    1 hf.
    2,5b
    1
    10
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy A 2020 serisi 12 Aralık'ta tanıtılacak
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    Son birkaç haftadır Samsung'un Galaxy A 2020 serisi akıllı telefonlar üzerinde çalıştığına dair söylentiler vardı. Bu bilgiler sonunda resmiyet kazandı.

    Ayrıca Bkz. "NAND Flash fiyatları düşmeye devam ediyor"

    Samsung Vietnam, Galaxy A 2020 serisinin 12 Aralık'ta tanıtılacağını ortaya koyan bir tanıtım videosu yayınladı. Paylaşılan görüntüde, yeni telefonların özellikleri hakkında herhangi bir bilgi yok.

    Sadece cihazların ön panelinin üst kısmında selfie kamerası için küçük bir delik olacağını görüyoruz. Samsung, 12 Aralık tarihinde üç telefon duyuracak.

    Samsung Galaxy A 2020 serisi 12 Aralık'ta tanıtılacak
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    Galaxy A 2020 serisi 8 model içerecek

    Şirketin SM-A115F, SM-315F ve SM-415F model numaralarına sahip Galaxy A11, A31 ve A41 modellerini tanıtacağı söyleniyor. Yeni cihazlar 32 GB, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri ile sunulacak.

    Samsung Galaxy A 2020 serisinin, Galaxy A71 ve Galaxy A91 de dahil olmak üzere en az sekiz akıllı telefon içermesi bekleniyor. Yeni modeller önümüzdeki yılın ilkbahar aylarında piyasaya sürülecek.



    https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/samsung-galaxy-a-2020-launch-teaser-december-12-launch-vietnam-a51-a31-a21-2142413 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    bykrm 1 hf. en beğenilen
    (A31)

    -Kanka bunun modeli ne ?

    -Kanka samsung işte ya

    -Tamamda olm modeli ne

    -Kanka valla bende bilmiyorum babam almış :/

    (A31) -Kanka bunun modeli ne ? -Kanka samsung işte ya -Tamamda olm modeli ne -Kanka valla bende bilmiyorum babam almış :/
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    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    wolwes 1 hf.
    Fırından ekmek çıkarır gibi seri,model çıkarıyor Samsung.
    Yanıtla +6
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    WatchAndLearnn 4 gün
    Ah be samsung tonlarca telefon neden çıkartıyorsun çorba oldu firma iyice. S , note ve A serisi yap bırak işte. Ne gerek var diğer kıçkırık 1gb 2gb ramli telefonlara. yok m20s m30s bilmem ne kendine sıkıyorsun haberin yok.
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    Askaparta 1 hf.
    Daha A harfi bitmedi, kıyamet gelir Z harfine gelemezler.
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    wolwes 1 hf.
    Fırından ekmek çıkarır gibi seri,model çıkarıyor Samsung.
    Yanıtla +6
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    DH Misafiri 1 hf.
    A101 modelini görelim artık. A101'den almak istiyorum.
    Yanıtla +2
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    santanio 1 hf.
    A101 i merakla bekliyoruz
    Yanıtla +1
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    FreeRun 1 hf.
    bu ne ya M serisi vardı bunların birde s olanları çıktı şşmdide 2020 olanarıı çıkıyor, 60 tane falan model oldu
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    bykrm 1 hf. en beğenilen
    (A31)

    -Kanka bunun modeli ne ?

    -Kanka samsung işte ya

    -Tamamda olm modeli ne

    -Kanka valla bende bilmiyorum babam almış :/

    Yanıtla +11
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    Alpha Centauri 1 hf.
    A31 nedir

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    al-ozaria 1 hf.
    A11, A21, A31, A41, A51, A61, A71, A91 :)
    1 Yanıt Yanıtla
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    Relax Relax 1 hf. al-ozaria
    a81 de sızdı. note 10 lite olacakmış, kalemli.
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    samsung, galax a 2020 ve
    4 etiket daha lansman Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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