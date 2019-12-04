Samsung Galaxy A 2020 serisi 12 Aralık'ta tanıtılacak

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Son birkaç haftadır Samsung'un Galaxy A 2020 serisi akıllı telefonlar üzerinde çalıştığına dair söylentiler vardı. Bu bilgiler sonunda resmiyet kazandı.

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Samsung Vietnam, Galaxy A 2020 serisinin 12 Aralık'ta tanıtılacağını ortaya koyan bir tanıtım videosu yayınladı. Paylaşılan görüntüde, yeni telefonların özellikleri hakkında herhangi bir bilgi yok.

Sadece cihazların ön panelinin üst kısmında selfie kamerası için küçük bir delik olacağını görüyoruz. Samsung, 12 Aralık tarihinde üç telefon duyuracak.

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Galaxy A 2020 serisi 8 model içerecek

Şirketin SM-A115F, SM-315F ve SM-415F model numaralarına sahip Galaxy A11, A31 ve A41 modellerini tanıtacağı söyleniyor. Yeni cihazlar 32 GB, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri ile sunulacak.

Samsung Galaxy A 2020 serisinin, Galaxy A71 ve Galaxy A91 de dahil olmak üzere en az sekiz akıllı telefon içermesi bekleniyor. Yeni modeller önümüzdeki yılın ilkbahar aylarında piyasaya sürülecek.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/samsung-galaxy-a-2020-launch-teaser-december-12-launch-vietnam-a51-a31-a21-2142413