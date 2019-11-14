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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A01 detayları netleşiyor

    Galaxy A serisinin en altına yerleşecek olan Galaxy A01 modeli Çinli bir tedarikçi tarafından üretiliyor. ODM sistemi ile Samsung telefondan en fazla karı elde etmeye çalışacak.
    1 hf.
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    1
    10
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy A01 detayları netleşiyor
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    Çin’de yaşadığı büyük dipler sonrasında akıllı telefon üretiminden çekilen ve üçüncü taraf firmalar üzerinden ürettirmeye başlayan Samsung’un yeni bir modeli daha yolda. Galaxy A01 giriş seviyesinde yarışacak.

    Samsung Galaxy A01 özellikleri

    Gelen bilgilere göre Galaxy A01 akıllı telefon modeli Çinli Huaqin Telecom tarafından üretilecek. Galaxy A10s ise Jiaxing Yongrui Electron Technology tarafından üretilmişti. ODM adı verilen bu üretim sistemi firmaların maliyetini oldukça aşağı çekiyor ve kâr marjını arttırıyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel bulut yapay zekâ sistemleri için ilk yongalarını tanıttı"

    Samsung Galaxy A01 modelinde 5.7 inçlik bir ekran yer alırken 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi bulunuyor. Arka tarafta çift kamera olduğu anlaşılırken batarya kapasitesi ise 3000mAh olarak belirlenmiş. Batarya değiştirilebilir yapıda ve polikarbonat arka kapak açılabiliyor.

    Galaxy A serisinin en en düşük modeli olacağı ifade edilen Galaxy A01 ilk etapta Çin ve Hindistan’da piyasaya sürülecek. 100$ bandına yerleşmesi beklenen modelin daha sonra farklı ülkelere de gideceği ifade ediliyor.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/13/samsung-galaxy-a01-key-specs-leaked-through-fcc-certification/ Yorum Yaz
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    khytr89 1 hf. en beğenilen
    Model ismi olarak da A101 de satılabilecek en iyi telefon
    Yanıtla +15
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    MS4343 1 hf.
    Bir an A101 gibi okudum
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    Rachsuchtig 1 hf.
    2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi bulunuyor


    Ya arkadas 16GB nedir? Telefonu aldiginda doluyor zaten.
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    astegon 1 hf. Rachsuchtig
    2 Gb RAM ve 16 GB Rom sorun olmaz. Büyükanne ve büyükbaba telefonu olur. Whatsapp, instagram, facebook ve alo-sms için yeterli bir cihaz isteyenler için iyi olur. Herkes yüksek kapasite beklemiyor cihazlardan.
    2 Yanıt Yanıtla
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    BekirHan 1 hf.
    Başına bir tane daha 1 koysunlar tamam. A101' de 600TL ye ateşle gitsin. Samsung Türkiye için yaptı dersin :)
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    DH Misafiri 1 hf.
    Batarya değişiyor da nfc flexible kablosu var o işi bozuyor. Asus zenfone 2 de çok sorun olmuştu bunda da olur
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    khytr89 1 hf. en beğenilen
    Model ismi olarak da A101 de satılabilecek en iyi telefon
    Yanıtla +15
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