Samsung Galaxy A01 detayları netleşiyor

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Çin’de yaşadığı büyük dipler sonrasında akıllı telefon üretiminden çekilen ve üçüncü taraf firmalar üzerinden ürettirmeye başlayan Samsung’un yeni bir modeli daha yolda. Galaxy A01 giriş seviyesinde yarışacak.

Samsung Galaxy A01 özellikleri

Gelen bilgilere göre Galaxy A01 akıllı telefon modeli Çinli Huaqin Telecom tarafından üretilecek. Galaxy A10s ise Jiaxing Yongrui Electron Technology tarafından üretilmişti. ODM adı verilen bu üretim sistemi firmaların maliyetini oldukça aşağı çekiyor ve kâr marjını arttırıyor.

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Samsung Galaxy A01 modelinde 5.7 inçlik bir ekran yer alırken 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi bulunuyor. Arka tarafta çift kamera olduğu anlaşılırken batarya kapasitesi ise 3000mAh olarak belirlenmiş. Batarya değiştirilebilir yapıda ve polikarbonat arka kapak açılabiliyor.

Galaxy A serisinin en en düşük modeli olacağı ifade edilen Galaxy A01 ilk etapta Çin ve Hindistan’da piyasaya sürülecek. 100$ bandına yerleşmesi beklenen modelin daha sonra farklı ülkelere de gideceği ifade ediliyor.

https://www.gizmochina.com/2019/11/13/samsung-galaxy-a01-key-specs-leaked-through-fcc-certification/