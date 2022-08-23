Apple 600 milyon dolarlık lisans bedeli ödeyecek

Tam Boyutta Gör

Günümüzde teknolojileri lisanslamak ve bu lisansları elde tutmak çok önemli. Yeni bir teknoloji geliştirileceği zaman üreticilerin mutlaka mevcut lisansları göz önüne alması gerekiyor. Aksi takdirde uzun süren patent savaşları yaşanabiliyor.

Apple’dan dev lisans ödemesi

Pek çok alanda faaliyet gösteren LG de önemli patent devlerinden birisi. Bu nedenle teknoloji devleri mutlaka kapısını çalmak zorunda kalıyor. Öyle ki firmanın bu anlaşmalardan önemli gelir elde ettiği biliniyor.

LG Ultra PC tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

LG’nin son patent anlaşması Apple ile oldu. Detayları bilinmemekle beraber Apple toplamda 10 yıllık bir süreç için LG’ye 595 milyon dolarlık patent bedeli ödemeyi kabul etti. Bir firmanın daha 67 milyon dolar civarında patent bedeli ödediği ifade ediliyor.

Apple’ın sonraki dönemde geliştireceği teknolojiler için bu lisanslar muhtemelen hayati önem taşıyor. Apple haricinde Samsung’un da yakın zamanda bir lisans anlaşması yapacağı da not düşülmüş.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple’dan dev lisans anlaşması