Samsung Galaxy A06 artık resmi: İşte beklenen özellikler

Samsung Galaxy A06 beklenen özellikler
Sızdırılan fotoğraflara göre Galaxy A06, Samsung Hindistan'ın destek sayfasında "A065F/DS" model numarasıyla görünmeye başladı. Şu an için cihazın hangi pazarlarda satışa çıkacağı net değil. Ancak model numarasında bulunan "DS" eki çift SIM özelliğine ve lansman tarihinin yakın olduğunu bizlere gösteriyor.
Bu rakamlar, geçen yılki A05 ile aynı olsa da, şarj hızında 25W'tan 15W'a garip bir düşüş söz konusu. Son olarak, 6GB RAM ve Android 14 ile kutusundan çıkacak. Galaxy A06'nın fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Galaxy A05'in 25 Eylül tarihinde lanse edildiğini hatırlatalım. Dolayısıyla Ekim ayına kadar tanıtılması muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.