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Tam Boyutta Gör Samsung'un bütçe odaklı telefonu Galaxy A06 modelinin çok yakında resmiyete kavuşması bekleniyor. Bildiğiniz gibi geçen yılki Galaxy A05'in yerini alacak model, daha önce Geekbench ve FCC veritabanında ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy A06, Samsung Hindistan'ın destek sayfalarında resmen doğrulandı. İşte beklenen özellikler

Samsung Galaxy A06 beklenen özellikler

Sızdırılan fotoğraflara göre Galaxy A06, Samsung Hindistan'ın destek sayfasında "A065F/DS" model numarasıyla görünmeye başladı. Şu an için cihazın hangi pazarlarda satışa çıkacağı net değil. Ancak model numarasında bulunan "DS" eki çift SIM özelliğine ve lansman tarihinin yakın olduğunu bizlere gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Telefon, daha önceki sertifikalara göre 167,3 x 77,31 mm ölçülerinde olacak. Kıyaslayacak olursak, bu A05’ten biraz daha uzun ve daha az geniş. Bunun haricinde MediaTek Helio G85 yonga setinden güç alacak telefona, çift bantlı Wi-Fi, 15W kablolu şarj sunan 5.000 mAh batarya eşlik edecek.

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Bu rakamlar, geçen yılki A05 ile aynı olsa da, şarj hızında 25W'tan 15W'a garip bir düşüş söz konusu. Son olarak, 6GB RAM ve Android 14 ile kutusundan çıkacak. Galaxy A06'nın fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Galaxy A05'in 25 Eylül tarihinde lanse edildiğini hatırlatalım. Dolayısıyla Ekim ayına kadar tanıtılması muhtemel.

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Samsung Galaxy A06 artık resmi: İşte beklenen özellikler