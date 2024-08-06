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Tam Boyutta Gör Samsung'un bütçe odaklı telefonu Galaxy A06 modelinin çok yakında resmiyete kavuşması bekleniyor. Bildiğiniz gibi geçen yılki Galaxy A05'in yerini alacak model, daha önce Geekbench ve FCC veritabanında ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy A06 modeline ait render görüntüleri ortaya çıktı. İşte tasarımı ve beklenen özellikler

Yayınlanan görüntüler akıllı telefonu siyah ve beyaz renkte gösteriyor. Galaxy A06'nın arka yüzeyi ise selefinde olduğu gibi şeritli bir dokuya sahip ve iki adet kamera sensörü ve bir adet LED flaş modülü içeriyor. Telefonun ses açma-kısma ve güç düğmeleri ise çerçevenin sağ bölümüne konumlandırılmış. Cihazın ön yüzünde ise selfie kamerasını barındıran Infinity-U çentik var.

Tam Boyutta Gör Daha önceki raporlara göre Galaxy A06, 167,3 x 77,31 mm ölçülerinde olacak. Kıyaslayacak olursak, bu A05’ten biraz daha uzun ve daha az geniş. Geekbench verilerine göre Galaxy A06, selefiyle aynı MediaTek Helio G85 yonga setininden güç alacak. Dolayısıyla en ucuz A serisi modelinin şimdilik 4G'ye sadık kalacağını söyleyebiliriz.

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Telefon, ön yüzünde 6,7 inç boyutlarında HD+ ekranla tanıtılacak. Ayrıca 6 GB RAM'e sahip olacak, ancak 4 GB seçeneği hala çok olası. Bu yılki en olası yükseltmelerden biri ise, yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi okuyucusunun eklenmesi. Bunun dışında muhtemelen 25 W şarj sunan 5.000 mAh pil paketi ile tanıtılacak.

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Samsung Galaxy A06 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı