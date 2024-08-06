Samsung Galaxy A06 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Yayınlanan görüntüler akıllı telefonu siyah ve beyaz renkte gösteriyor. Galaxy A06'nın arka yüzeyi ise selefinde olduğu gibi şeritli bir dokuya sahip ve iki adet kamera sensörü ve bir adet LED flaş modülü içeriyor. Telefonun ses açma-kısma ve güç düğmeleri ise çerçevenin sağ bölümüne konumlandırılmış. Cihazın ön yüzünde ise selfie kamerasını barındıran Infinity-U çentik var.
Telefon, ön yüzünde 6,7 inç boyutlarında HD+ ekranla tanıtılacak. Ayrıca 6 GB RAM'e sahip olacak, ancak 4 GB seçeneği hala çok olası. Bu yılki en olası yükseltmelerden biri ise, yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi okuyucusunun eklenmesi. Bunun dışında muhtemelen 25 W şarj sunan 5.000 mAh pil paketi ile tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.