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    Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus, FCC sertifikasyon sitesinde listelendi

    2023 yılının Şubat ayında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus, FCC sertifikasyon sitesinde görüntülendi. İşte  Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus hakkında bilinenler:
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    Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus FCC'nin sitesinde listelendi Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 serisinin lansmanı için hazırlanan Samsung, yeni serisi Galaxy S23'ü Şubat 2023'te piyasaya sürecek. Kesin lansman tarihi hâlâ gizli olsa da söylentiler S23 serisinin bazı önemli ayrıntılarını ortaya çıkardı. Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra'dan  oluşan seriden bazı cihazlar ise yakın zamanda FCC sertifikasyon sitesinde listelendi.

    İşte Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus hakkında bilinenler:

    SM-S911B model numarasına sahip Samsung Galaxy S23 ve SM-S916B model numarasına sahip Galaxy S23 Plus FCC'de listelendi. Listeye göre her iki telefon da 25W hızlı şarj desteği sunacak. Galaxy S23, 3785mAh nominal kapasiteye sahip EB-BS912ABY model numaralı bir batarya ile gelecek. 

    Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus FCC'nin sitesinde listelendi Tam Boyutta Gör

    Öte yandan Galaxy S23 Plus, 4565mAh nominal kapasiteye sahip EB-BS916ABY model numaralı bir batarya ile gelecek. FCC listesi ayrıca her iki telefonun da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacağını doğruladı.

    Samsung Galaxy S23,120Hz yenileme hızı destekli 6,1 inç Full HD+ ekrana sahipken S23 Plus, 6,6 inç ekrana sahip olacak. 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera ve 10MP telefoto kamera ile piyasaya sürülmesi beklenen cihazların telefoto kamerasının 3x'e kadar optik yakınlaştırmayı desteklemesi de bekleniyor.

    Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus FCC'nin sitesinde listelendi Tam Boyutta Gör

    Kutudan Android 13 tabanlı One UI 5.0 ile çıkacak cihazlar, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle ve 256 GB'a kadar dahili depolama ile gelebilir. Son olarak özçekimler için 32MP ön kameraya sahip olması beklenen cihazların, 2023 yılının Şubat ayında tanıtılması bekleniyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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