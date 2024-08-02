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    Samsung’un bütçe dostu telefonu Galaxy A16’nın birçok özelliği gün yüzüne çıktı

    Samsung’un bütçe dostu modellerinden biri olması beklenen Galaxy A16’nın özellikleri sızdırılmaya devam ediyor. Bu cihazı gördüğümüz son yer ise Geekbench platformu oldu.

    Samsung Galaxy A16'nın özellikleri netleşiyor Tam Boyutta Gör

    Samsung'un yeni Galaxy A serisi akıllı telefonuna dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Galaxy A16 5G, IMEI veritabanı ve İngiltere'nin EE operatörü üzerinden sızdırıldıktan sonra, Geekbench benchmark platformunda da görüldü. Bu listeleme, cihazın önemli donanım özelliklerini gözler önüne seriyor. Galaxy A16 5G, geçen yıl satışa sunulan Galaxy A15 5G modelinin yerini alacak.

    Geekbench'te SM-A166P model numarasıyla listelenen Galaxy A16 5G, a16xm kod adını taşıyan bir anakarta sahip. Bu anakart, 2 GHz hızında çalışan altı çekirdek ve 2.40 GHz hızında çalışan iki çekirdekten oluşuyor. Bu özellikler, akıllı telefonun MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi ile güçlendirileceğini gösteriyor. Cihazda 6GB RAM bulunuyor ancak lansman günü bellek konusunda da fazla seçenek görmemiz kuvvetle muhtemel. Ayrıca Galaxy A16 5G, Android 14 işletim sistemi ile piyasaya çıkacak.

    Samsung Galaxy A15 hangi özelliklerle gelmişti?

    Geekbench test sonuçlarına göre, Galaxy A16 5G tek çekirdekli testte 512 puan ve çok çekirdekli testte 1,464 puan aldı. Öte yandan Benchmark platformu, akıllı telefon hakkında daha başka ek detaylar sunmuyor.

    Galaxy A16’nın selefi Galaxy A15 5G modeline baktığımızda, 6.5 inç AMOLED ekran, 90Hz yenileme hızı, Dimensity 6100+ işlemci, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı sunduğunu görüyoruz. Ayrıca, 5,000mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteğiyle geliyordu. Üçlü arka kamera kurulumu ise 50MP ana sensör, 5MP ultra geniş açı lens ve 2MP makro kameradan oluşuyordu.

    Bu özelliklere baktığımızda, yeni Galaxy A16 5G'nin, selefi olan Galaxy A15 5G'ye göre bazı önemli iyileştirmelerle gelmesinin beklenildiğini söyleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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