Samsung’un bütçe dostu telefonu Galaxy A16’nın birçok özelliği gün yüzüne çıktı

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Samsung'un yeni Galaxy A serisi akıllı telefonuna dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Galaxy A16 5G, IMEI veritabanı ve İngiltere'nin EE operatörü üzerinden sızdırıldıktan sonra, Geekbench benchmark platformunda da görüldü. Bu listeleme, cihazın önemli donanım özelliklerini gözler önüne seriyor. Galaxy A16 5G, geçen yıl satışa sunulan Galaxy A15 5G modelinin yerini alacak.

Geekbench'te SM-A166P model numarasıyla listelenen Galaxy A16 5G, a16xm kod adını taşıyan bir anakarta sahip. Bu anakart, 2 GHz hızında çalışan altı çekirdek ve 2.40 GHz hızında çalışan iki çekirdekten oluşuyor. Bu özellikler, akıllı telefonun MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi ile güçlendirileceğini gösteriyor. Cihazda 6GB RAM bulunuyor ancak lansman günü bellek konusunda da fazla seçenek görmemiz kuvvetle muhtemel. Ayrıca Galaxy A16 5G, Android 14 işletim sistemi ile piyasaya çıkacak.

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Samsung Galaxy A15 hangi özelliklerle gelmişti?

Geekbench test sonuçlarına göre, Galaxy A16 5G tek çekirdekli testte 512 puan ve çok çekirdekli testte 1,464 puan aldı. Öte yandan Benchmark platformu, akıllı telefon hakkında daha başka ek detaylar sunmuyor.

Galaxy A16’nın selefi Galaxy A15 5G modeline baktığımızda, 6.5 inç AMOLED ekran, 90Hz yenileme hızı, Dimensity 6100+ işlemci, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı sunduğunu görüyoruz. Ayrıca, 5,000mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteğiyle geliyordu. Üçlü arka kamera kurulumu ise 50MP ana sensör, 5MP ultra geniş açı lens ve 2MP makro kameradan oluşuyordu.

Bu özelliklere baktığımızda, yeni Galaxy A16 5G'nin, selefi olan Galaxy A15 5G'ye göre bazı önemli iyileştirmelerle gelmesinin beklenildiğini söyleyebiliriz.

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