Samsung Galaxy A16'nın tasarımı ilk defa ortaya çıktı

Görüntülere baktığımızda Galaxy A16'nın selefiyle benzer tasarım çizgisini koruduğunu görüyoruz. Samsung'un giriş ve orta seviyesi modellerine yöneltilen en büyük eleştirilerden olan kalın çerçevelerin A16'da bir miktar küçüldüğü görülüyor, ancak kalın alt çene korunuyor. Plasik kasaya sahip olması beklenen telefonda, önceki modeldeki gibi çentikli ekran ve çıkıntılı ses ve güç butonu yer alacak. Ek olarak, resimde göründüğü gibi yeni modelde turkuaz renk seçeneği eklenecek.
Samsung Galaxy A16'nın beklenen özellikleri
Daha önce Geekbench'te birkaç kez ortaya çıkan Galaxy A16, Dimensity 6300+ ve Exynos 1330 yonga setleriyle yer almıştı. Dolayısıyla hangi varyant ile piyasaya çıkacağı şuan için bilinmiyor. 4 GB RAM seçeneği sunacak olan cihazın arkadaki üçlü kamera kurulumunun, 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro kameradan oluşması bekleniyor. Bataryanın ise 5.000 mAh kapasiteye sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.