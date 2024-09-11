Tam Boyutta Gör Samsung, giriş seviyesindeki popüler modeli Galaxy A15'in halefi Galaxy A16 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yıl sonunda piyasaya sürülmesi beklenen telefonun tasarımı, sızan render görüntüsünde ortaya çıktı.

Görüntülere baktığımızda Galaxy A16'nın selefiyle benzer tasarım çizgisini koruduğunu görüyoruz. Samsung'un giriş ve orta seviyesi modellerine yöneltilen en büyük eleştirilerden olan kalın çerçevelerin A16'da bir miktar küçüldüğü görülüyor, ancak kalın alt çene korunuyor. Plasik kasaya sahip olması beklenen telefonda, önceki modeldeki gibi çentikli ekran ve çıkıntılı ses ve güç butonu yer alacak. Ek olarak, resimde göründüğü gibi yeni modelde turkuaz renk seçeneği eklenecek.

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Samsung Galaxy A16'nın beklenen özellikleri

Daha önce Geekbench'te birkaç kez ortaya çıkan Galaxy A16, Dimensity 6300+ ve Exynos 1330 yonga setleriyle yer almıştı. Dolayısıyla hangi varyant ile piyasaya çıkacağı şuan için bilinmiyor. 4 GB RAM seçeneği sunacak olan cihazın arkadaki üçlü kamera kurulumunun, 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro kameradan oluşması bekleniyor. Bataryanın ise 5.000 mAh kapasiteye sahip olması bekleniyor.

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Samsung Galaxy A16'nın tasarımı ilk defa ortaya çıktı