Samsung Galaxy M55s, ilginç arka kapak tasarımıyla ortaya çıktı

Samsung Galaxy M55s neler sunacak?
Galaxy M55s, temelde M55 ile aynı telefon. Snapdragon 7 Gen 1 çipsetiyle gelecek olan telefonun, pil kapasitesi ve kamera kurulumları da aynı. M55s'in sadece arka tasarımda görsel değişiklikler bulunuyor. Özellikle kamera bölümündeki parlak beyaz çizgiler dikkat çekiyor. Daha önce Samsung telefonlarda pek görmediğimiz yeni bir yaklaşım.
Telefonun özelliklerine baktığımızda, 6,7 inçlik Süper AMOLED ekran, 50 MP arka kamera, 8 MP ultra geniş kamera, 2 MP makro kamera, 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 45 W şarj desteğine sahip 5.000 mAh ve stereo hoparlör gibi özellikler bizi karşılıyor.
Galaxy M55s ile ilgili bir fiyat bilgisi henüz bulunmuyor, telefonun önümüzdeki haftalarda Hindistan'da piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.