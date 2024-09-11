Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, orta seviyeye yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Mart ayında tanıtılan Galaxy M55'in bir versiyonu olan Galaxy M55s'in görüntüleri SmartPrix tarafından sızdırıldı.

Samsung Galaxy M55s neler sunacak?

Galaxy M55s, temelde M55 ile aynı telefon. Snapdragon 7 Gen 1 çipsetiyle gelecek olan telefonun, pil kapasitesi ve kamera kurulumları da aynı. M55s'in sadece arka tasarımda görsel değişiklikler bulunuyor. Özellikle kamera bölümündeki parlak beyaz çizgiler dikkat çekiyor. Daha önce Samsung telefonlarda pek görmediğimiz yeni bir yaklaşım.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Redmi Note 14 ve Note 14 Pro özellikleri açıklandı 1 gün önce eklendi

Telefonun özelliklerine baktığımızda, 6,7 ​​inçlik Süper AMOLED ekran, 50 MP arka kamera, 8 MP ultra geniş kamera, 2 MP makro kamera, 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 45 W şarj desteğine sahip 5.000 mAh ve stereo hoparlör gibi özellikler bizi karşılıyor.

Galaxy M55s ile ilgili bir fiyat bilgisi henüz bulunmuyor, telefonun önümüzdeki haftalarda Hindistan'da piyasaya çıkması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy M55s, ilginç arka kapak tasarımıyla ortaya çıktı