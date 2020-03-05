Samsung Galaxy A21'in ilk görüntüsü ortaya çıktı

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Samsung, popüler Galaxy A20'nin yerini alacak bütçe dostu bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy A21 olarak adlandırılması beklenen cihazla ilgili henüz resmi bir bilgi yok. Ancak internete sızdırılan yeni görüntüler sayesinde nasıl bir tasarıma sahip olacağını artık biliyoruz.

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Yayınlanan görsel Galaxy A21'in Infinity-O ekrana sahip olacağını gösteriyor. Cihazın arka panelinde dikey olarak konumlandırılmış dörtlü kamera sistemine yer verilmiş. Kamera modülünün sağında ise çift LED flaş bulunuyor. Arka kısımda bir de parmak izi tarayıcısı var.

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Exynos 7904 yonga seti

Akıllı telefon altında 3.5 mm kulaklık girişi mevcut. Galaxy A21 gücünü Exynos 7904 yonga seti ve 4 GB RAM'den alacak. 64 GB dahili depolama alanı ile gelecek telefonun hafızası micro SD kart desteği sayesinde artırılabilecek. Ayrıca cihazın 4.000 mAh'lik bir batarya içereceğini belirtelim.

Samsung Galaxy A21'in kesin çıkış tarihi ve fiyat etiketi hala bilinmiyor.

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