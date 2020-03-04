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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android 11'in yeni özellikleri arasında kablosuz şarj uyarısı da olacak

    Google'ın geliştirdiği mobil işletim sistemi Android'in en yeni sürümü yakında tanıtılacak. Gelen haberlere göre Android 11, kablosuz şarj uyarısı ile birlikte geliyor.
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    android
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Android 11'in yeni özellikleri arasında kablosuz şarj uyarısı da olacak
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    Google, mobil işletim sisteminin bir sonraki sürümü olan Android 11 üzerindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Google I/O etkinliğinde tanıtılması planlanan ancak bu etkinliğin Koronavirüs endişeleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından, Android 11'in ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil. Ancak işletim sisteminin yeni özellikleriyle ilgili bilgiler de sızmaya devam ediyor.

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    Cihaz şarj standına oturmadığında uyaracak

    Gelen haberlere göre Android 11 çalıştıran bir akıllı telefon, kablosuz şarj standına yanlış bir şekilde yerleştirildiğinde, kullanıcı bilgilendirilecek. Ekranın alt kısmındaki kırmızı mesajda, akıllı telefonun kablosuz şarj standına doğru bir şekilde oturmadığına dikkat çeken bir uyarı mesajı belirecek.

    Bu uyarı özelliği, küçük gibi görünse de kullanıcılar açısından oldukça olumlu diyebiliriz. Zira cihazı kablosuz şarj standına yanlış bir şekilde koyma ihtimali de mevcut. Android 11'in bu durumu nasıl algıladığı konusunda ise bir bilgi henüz paylaşılmadı. 



    https://4gnews.pt/android-11-vai-integrar-alertas-de-carregamento-sem-fios-entende-como/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf. en beğenilen
    Resmen çağ atladılar bu özellik ile tebrik ederim googleyi.
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    w8core (Mustafa Koçyiğit) 2 hf.
    2 sene de bir telefon değiştirirseniz yeni özelliklerden faydalanabilirsiniz.
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    alemburda34 2 hf.
    zaten sarja taktiginde neredeyse hepsinde ekranda kocaman sarj oluyor gostergesi çıkıyor.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf. en beğenilen
    Resmen çağ atladılar bu özellik ile tebrik ederim googleyi.
    Yanıtla +7
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    Amd64x2 2 hf.
    Gerek yokmuş, Android kullanıcısı zekidir (aman diyim fan değilim, ipod ve ipad sahibiyim )
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