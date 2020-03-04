Android 11'in yeni özellikleri arasında kablosuz şarj uyarısı da olacak

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Google, mobil işletim sisteminin bir sonraki sürümü olan Android 11 üzerindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Google I/O etkinliğinde tanıtılması planlanan ancak bu etkinliğin Koronavirüs endişeleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından, Android 11'in ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil. Ancak işletim sisteminin yeni özellikleriyle ilgili bilgiler de sızmaya devam ediyor.

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Cihaz şarj standına oturmadığında uyaracak

Gelen haberlere göre Android 11 çalıştıran bir akıllı telefon, kablosuz şarj standına yanlış bir şekilde yerleştirildiğinde, kullanıcı bilgilendirilecek. Ekranın alt kısmındaki kırmızı mesajda, akıllı telefonun kablosuz şarj standına doğru bir şekilde oturmadığına dikkat çeken bir uyarı mesajı belirecek.

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Bu uyarı özelliği, küçük gibi görünse de kullanıcılar açısından oldukça olumlu diyebiliriz. Zira cihazı kablosuz şarj standına yanlış bir şekilde koyma ihtimali de mevcut. Android 11'in bu durumu nasıl algıladığı konusunda ise bir bilgi henüz paylaşılmadı.

https://4gnews.pt/android-11-vai-integrar-alertas-de-carregamento-sem-fios-entende-como/

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