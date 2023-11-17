Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, yeni bir Galaxy A serisi akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy A25 5G olarak adlandırılan bu model yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Son olarak lansmana sayılı günler kala, MySmartPrice tarafından modelin tasarımı ve özellikleri paylaşıldı.

Galaxy A25'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Kaçıranlar için daha önce yayınlanan 3D CAD görselleri sayesinde Galaxy A25 5G'nin nasıl bir tasarıma sahip olacağını öğrenmiştik. Yeni sızıntı ise, akıllı telefonun renk seçenekleri ve özelliklerini bizlere gösteriyor. Buna göre 197 gram ağırlığında ve 162 x 77.5 x 8.3 mm boyutlarında olan Galaxy A25 5G, sarı, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacak. Akıllı telefonun ön yüzünde ise Infinity-U ekran bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla bu ekran, Full HD+ çözünürlük, 120 Hz'e kadar yenileme hızı ve 1000 nit'e kadar parlaklık sunacak. Telefonun arka tarafında ise Galaxy S23 serisi tarzında üçlü kamera ünitesi bulunuyor. Burada 50MP OIS'li ana kamera, 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensörleri ile karşılaşacağız. Ön yüzüne ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 13MP sensör eşlik edecek.

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Galaxy A25 5G, 8GB RAM ile eşleştirilen Exynos 1280 yonga seti, 25W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 13 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun dört yıllık işletim sistemi güncellemesi ve beş yıllık yazılım güncellemesi ile destekleneceği belirtiliyor.

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Samsung Galaxy A25'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı