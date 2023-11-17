Samsung Galaxy A25'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Galaxy A25'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı
Kaçıranlar için daha önce yayınlanan 3D CAD görselleri sayesinde Galaxy A25 5G'nin nasıl bir tasarıma sahip olacağını öğrenmiştik. Yeni sızıntı ise, akıllı telefonun renk seçenekleri ve özelliklerini bizlere gösteriyor. Buna göre 197 gram ağırlığında ve 162 x 77.5 x 8.3 mm boyutlarında olan Galaxy A25 5G, sarı, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacak. Akıllı telefonun ön yüzünde ise Infinity-U ekran bulunuyor.
Galaxy A25 5G, 8GB RAM ile eşleştirilen Exynos 1280 yonga seti, 25W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 13 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun dört yıllık işletim sistemi güncellemesi ve beş yıllık yazılım güncellemesi ile destekleneceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.