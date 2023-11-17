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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A25'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Galaxy A25 yavaş yavaş netleşmeye başladı. Son olarak akıllı telefonun özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. İşte detaylar...
    Samsung Galaxy A25'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, yeni bir Galaxy A serisi akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy A25 5G olarak adlandırılan bu model yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Son olarak lansmana sayılı günler kala, MySmartPrice tarafından modelin tasarımı ve özellikleri paylaşıldı. 

    Galaxy A25'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

    Kaçıranlar için daha önce yayınlanan 3D CAD görselleri sayesinde Galaxy A25 5G'nin nasıl bir tasarıma sahip olacağını öğrenmiştik. Yeni sızıntı ise, akıllı telefonun renk seçenekleri ve özelliklerini bizlere gösteriyor. Buna göre 197 gram ağırlığında ve 162 x 77.5 x 8.3 mm boyutlarında olan Galaxy A25 5G, sarı, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacak. Akıllı telefonun ön yüzünde ise Infinity-U ekran bulunuyor.

    Samsung Galaxy A25'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla bu ekran, Full HD+ çözünürlük, 120 Hz'e kadar yenileme hızı ve 1000 nit'e kadar parlaklık sunacak. Telefonun arka tarafında ise Galaxy S23 serisi tarzında üçlü kamera ünitesi bulunuyor. Burada 50MP OIS'li ana kamera, 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensörleri ile karşılaşacağız. Ön yüzüne ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 13MP sensör eşlik edecek.

    Galaxy A25 5G, 8GB RAM ile eşleştirilen Exynos 1280 yonga seti, 25W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 13 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun dört yıllık işletim sistemi güncellemesi ve beş yıllık yazılım güncellemesi ile destekleneceği belirtiliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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