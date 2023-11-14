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    Galaxy S24 ve S24 Plus'ın maket görüntüleri sızdı! İşte tasarımı

    Samsung Galaxy S24 serisinin tasarımını gösteren yeni maket görüntüleri paylaşıldı. Peki amiral gemisi telefonlar nasıl görünüyor? İşte Galaxy S24 ve S24 Plus'ın tasarımı
    Galaxy S24 ve S24 Plus ilk kez canlı olarak görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Samsung, önümüzdeki haftalarda tanıtılacak Galaxy S24 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modellerinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Galaxy S24 ve S24 Plus'ın tasarımını gösteren yeni maket görüntüleri internete sızdı.

    Samsung Galaxy S24'ün maket görüntüleri sızdırıldı

    Kaçıranlar için Galaxy S24 ve S24+, selefi Galaxy S23 serisine kıyasla önemli yükseltmeler içerecek. Öyle ki bunlar arasında, Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, üretken yapay zeka desteği, daha iyi kamera tasarımı ve inceltilmiş çerçeveler yer alıyor. Bugün sızdırılan görüntülerde ise, Galaxy S24 ve S24+ modellerini ilk kez canlı olarak görüyoruz.

    Galaxy S24 ve S24 Plus ilk kez canlı olarak görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus, bizleri tanıdık bir tasarımla karşılıyor. Arka bölümde üçlü kamera tasarımı korunurken, sensörler selefinde olduğu gibi alt alta konumlanıyor. LED Flaş modülü ise Galaxy S23 serisinden farklı olarak hafif aşağıya alınmış. En büyük değişim ise çerçeve tasarımında diyebiliriz.
    Galaxy S24 ve S24 Plus ilk kez canlı olarak görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonun kenarlarında kavisli tasarım yerine yuvarlatılmış köşeler ve düz çerçeveler ile karşılaşıyoruz. Hemen alt bölümde tek bir hoparlör yuvası ve bir SIM kart tepsisine yer verilmiş. Telefonun ön tasarımı ise halen belirsizliğini koruyor. Ancak burada daha ince çerçevelerin kullanılacağı neredeyse doğrulandı diyebiliriz. 

    Galaxy S24 ve S24+ beklenen özellikler

    Mevcut raporlara göre Galaxy S24 ve S24+, sırasıyla ön yüzünde 6,2 ve 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ekranlara sahip olacak. Ayrıca bu panelin, 120Hz yenileme hızı ve 3.000 nit'e ulaşan ekran parlaklığı sunacağı belirtiliyor. Kamera bölümünde ise her iki modele 50 MP + 10 MP + 12 MP sensörler eşlik edecek.

    Qualcomm'dan yapılan açıklamaya göre Galaxy S24 serisi telefonlar, pazara göre Qualcomm ve Exynos işlemcili olarak ayrılacak. Yani Galaxy S24 ve S24 Plus'ta Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setleri ile karşılaşacağız. Galaxy S24 Ultra'nın ise yalnızca Snapdragon 8 Gen 3 ile kullanıcılara sunulması bekleniyor.

    Kutusundan Android 14 tabanlı One UI 6.0 ile çıkacak her iki telefon, sırasıyla 25W 4.000mAh ve 45W 4.900mAh pil paketinden destek alacak. Samsung Galaxy S24 serisinin 17 Ocak tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda lansman tarihi yaklaşırken, daha fazla söylenti ve sızıntının ortaya çıkacağını düşünüyoruz.  

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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