Galaxy S24 ve S24 Plus'ın maket görüntüleri sızdı! İşte tasarımı

Samsung Galaxy S24'ün maket görüntüleri sızdırıldı
Kaçıranlar için Galaxy S24 ve S24+, selefi Galaxy S23 serisine kıyasla önemli yükseltmeler içerecek. Öyle ki bunlar arasında, Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, üretken yapay zeka desteği, daha iyi kamera tasarımı ve inceltilmiş çerçeveler yer alıyor. Bugün sızdırılan görüntülerde ise, Galaxy S24 ve S24+ modellerini ilk kez canlı olarak görüyoruz.
Galaxy S24 ve S24+ beklenen özellikler
Mevcut raporlara göre Galaxy S24 ve S24+, sırasıyla ön yüzünde 6,2 ve 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ekranlara sahip olacak. Ayrıca bu panelin, 120Hz yenileme hızı ve 3.000 nit'e ulaşan ekran parlaklığı sunacağı belirtiliyor. Kamera bölümünde ise her iki modele 50 MP + 10 MP + 12 MP sensörler eşlik edecek.
Qualcomm'dan yapılan açıklamaya göre Galaxy S24 serisi telefonlar, pazara göre Qualcomm ve Exynos işlemcili olarak ayrılacak. Yani Galaxy S24 ve S24 Plus'ta Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setleri ile karşılaşacağız. Galaxy S24 Ultra'nın ise yalnızca Snapdragon 8 Gen 3 ile kullanıcılara sunulması bekleniyor.
Kutusundan Android 14 tabanlı One UI 6.0 ile çıkacak her iki telefon, sırasıyla 25W 4.000mAh ve 45W 4.900mAh pil paketinden destek alacak. Samsung Galaxy S24 serisinin 17 Ocak tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda lansman tarihi yaklaşırken, daha fazla söylenti ve sızıntının ortaya çıkacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.