Samsung Galaxy A25 ve A15 tanıtıldı: Giriş seviyesinde OLED ekran!

Tam Boyutta Gör Samsung, giriş seviyesine konumlandırdığı iki telefonu Galaxy A15 ve Galaxy A25 5G'yi Vietnam'da duyurdu. Samsung tarafından "key island" olarak adlandırılan ses ve güç tuşlarının olduğu bölümün çıkıntılı yapıda olduğu telefonların özelliklerine bakalım.

Samsung Galaxy A15'in özellikleri

Galaxy A15, 4G ve 5G destekli iki versiyon ile geliyor. 4G versiyonu Mediatek Helio G99 ile gelirken, 5G versiyonu Dimensity 6100+ çipsetiyle geliyor. 4G versiyonu 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahipken 5G modeli sadece 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla geliyor. Tabi ülkeden ülkeye RAM ve depolama seçeneklerinin farklılık gösterebileceğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör Galaxy A15 kamera tarafında üçlü dizilime sahip. 50 MP ana kamera, 5 MP geniş açı kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Selfie kamerası ise 13 MP çözünürliğinde.

Ekran tarafında ise 6.5 inç büyüklüğünde 90 Hz, Full HD+ Süper AMOLED ekran yer alıyor. Samsung'un giriş seviyesi modellerinde dahi OLED ekran kullanmaya başlaması güzel bir gelişme. 800 nits parlaklığa çıkabilen ekranın yanında 25 W şarj hızını destekleyen 5000 mAh batarya da telefonda yer alıyor. Telefon kutudan One UI 6.0 ile çıkıyor.

Boyut ve ağırlık: 160,1 x 76,8 x 8,4 mm, 200 gr

160,1 x 76,8 x 8,4 mm, 200 gr Ekran : 6.5 inç, FHD+, 90Hz, 800 nit, Süper AMOLED

: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, 800 nit, Süper AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 6100 Plus(5G), Mediatek Helio G99 (4G)

: MediaTek Dimensity 6100 Plus(5G), Mediatek Helio G99 (4G) Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 128GB / 256GB

: 128GB / 256GB Arka kamera : 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)

: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik) Ön kamera : 13MP

: 13MP Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh Yazılım: Android 14, One UI 6.0

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Samsung Galaxy A25'in özellikleri

Bir üst seviyeye konumlanan Galaxy A25'de ise Samsung'un kendi çipseti Exynos 1280 yer alıyor. 6 GB ve 8GB RAM seçenekleri bulunan telefonun depolama boyutu 128 GB.

Galaxy A25'de 6.5 inç büyüklüğünde 120 Hz, Full HD+ AMOLED ekran kullanılmış. Ekran maksimum 1000 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Kamera tarafında ise 50 MP optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 13 MP selfie kamerası yer alıyor.

Batarya tarafında ise A15'e benzer şekilde 5000 mAh batarya ve 25 W şarj hızına yer verilmiş. Her iki modelde de güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu yer alıyor.

Boyut ve ağırlık: 161 x 76,5 x 8,3 mm, 197 g

161 x 76,5 x 8,3 mm, 197 g Ekran : 6.5 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit, Süper AMOLED

: 6.5 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit, Süper AMOLED İşlemci : Samsung Exynos 1280

: Samsung Exynos 1280 Bellek : 6GB/8GB RAM

: 6GB/8GB RAM Depolama : 128GB

: 128GB Arka kamera : 50MP OIS (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)

: 50MP OIS (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik) Ön kamera : 13MP

: 13MP Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh Yazılım: Android 14, One UI 6.0

Vietnam'da 16 Aralık'ta satışa sunulacak telefonlardan Galaxy A15 4G modeli 200 dolar, 5G modeli 259 dolar fiyat etiketine sahip. Galaxy A25 ise 271 dolardan satışa sunulacak.

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