Samsung Galaxy A25 ve A15 tanıtıldı: Giriş seviyesinde OLED ekran!

Samsung Galaxy A15'in özellikleri
Galaxy A15, 4G ve 5G destekli iki versiyon ile geliyor. 4G versiyonu Mediatek Helio G99 ile gelirken, 5G versiyonu Dimensity 6100+ çipsetiyle geliyor. 4G versiyonu 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahipken 5G modeli sadece 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla geliyor. Tabi ülkeden ülkeye RAM ve depolama seçeneklerinin farklılık gösterebileceğini belirtelim.
Ekran tarafında ise 6.5 inç büyüklüğünde 90 Hz, Full HD+ Süper AMOLED ekran yer alıyor. Samsung'un giriş seviyesi modellerinde dahi OLED ekran kullanmaya başlaması güzel bir gelişme. 800 nits parlaklığa çıkabilen ekranın yanında 25 W şarj hızını destekleyen 5000 mAh batarya da telefonda yer alıyor. Telefon kutudan One UI 6.0 ile çıkıyor.
- Boyut ve ağırlık: 160,1 x 76,8 x 8,4 mm, 200 gr
- Ekran: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, 800 nit, Süper AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6100 Plus(5G), Mediatek Helio G99 (4G)
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB / 256GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 5000 mAh
- Yazılım: Android 14, One UI 6.0
Samsung Galaxy A25'in özellikleri
Bir üst seviyeye konumlanan Galaxy A25'de ise Samsung'un kendi çipseti Exynos 1280 yer alıyor. 6 GB ve 8GB RAM seçenekleri bulunan telefonun depolama boyutu 128 GB.
Galaxy A25'de 6.5 inç büyüklüğünde 120 Hz, Full HD+ AMOLED ekran kullanılmış. Ekran maksimum 1000 nit parlaklığa ulaşabiliyor.
Kamera tarafında ise 50 MP optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 13 MP selfie kamerası yer alıyor.
Batarya tarafında ise A15'e benzer şekilde 5000 mAh batarya ve 25 W şarj hızına yer verilmiş. Her iki modelde de güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu yer alıyor.
- Boyut ve ağırlık: 161 x 76,5 x 8,3 mm, 197 g
- Ekran: 6.5 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit, Süper AMOLED
- İşlemci: Samsung Exynos 1280
- Bellek: 6GB/8GB RAM
- Depolama: 128GB
- Arka kamera: 50MP OIS (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 5000 mAh
- Yazılım: Android 14, One UI 6.0
Vietnam'da 16 Aralık'ta satışa sunulacak telefonlardan Galaxy A15 4G modeli 200 dolar, 5G modeli 259 dolar fiyat etiketine sahip. Galaxy A25 ise 271 dolardan satışa sunulacak.Kaynakça https://news.samsung.com/vn/samsung-galaxy-a15-va-galaxy-a25-5g-ra-mat-voi-thiet-ke-vien-noi-key-island-moi-va-man-hinh-super-amoled-muot-ma https://www.sammobile.com/news/galaxy-a15-and-galaxy-a25-go-official-with-key-island-design/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ istilacı yok...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.