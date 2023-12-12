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    Samsung Galaxy A25 ve A15 tanıtıldı: Giriş seviyesinde OLED ekran!

    Samsung, giriş seviyesine konumlandırdığı iki telefonu Galaxy A15 ve Galaxy A25 5G'yi Vietnam'da duyurdu. "Key island" tasarımına sahip telefonların fiyatı ve özellikleri neler?

    Samsung Galaxy A25 ve A15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, giriş seviyesine konumlandırdığı iki telefonu Galaxy A15 ve Galaxy A25 5G'yi Vietnam'da duyurdu. Samsung tarafından "key island" olarak adlandırılan ses ve güç tuşlarının olduğu bölümün çıkıntılı yapıda olduğu telefonların özelliklerine bakalım.

    Samsung Galaxy A15'in özellikleri

    Galaxy A15, 4G ve 5G destekli iki versiyon ile geliyor. 4G versiyonu Mediatek Helio G99 ile gelirken, 5G versiyonu Dimensity 6100+ çipsetiyle geliyor. 4G versiyonu 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahipken 5G modeli sadece 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla geliyor. Tabi ülkeden ülkeye RAM ve depolama seçeneklerinin farklılık gösterebileceğini belirtelim.

    Samsung Galaxy A25 ve A15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Galaxy A15 kamera tarafında üçlü dizilime sahip. 50 MP ana kamera, 5 MP geniş açı kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Selfie kamerası ise 13 MP çözünürliğinde.

    Ekran tarafında ise 6.5 inç büyüklüğünde 90 Hz, Full HD+ Süper AMOLED ekran yer alıyor. Samsung'un giriş seviyesi modellerinde dahi OLED ekran kullanmaya başlaması güzel bir gelişme. 800 nits parlaklığa çıkabilen ekranın yanında 25 W şarj hızını destekleyen 5000 mAh batarya da telefonda yer alıyor. Telefon kutudan One UI 6.0 ile çıkıyor.

    • Boyut ve ağırlık: 160,1 x 76,8 x 8,4 mm, 200 gr
    • Ekran: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, 800 nit, Süper AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6100 Plus(5G), Mediatek Helio G99 (4G)
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB / 256GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • Yazılım: Android 14, One UI 6.0

    Samsung Galaxy A25'in özellikleri

    Bir üst seviyeye konumlanan Galaxy A25'de ise Samsung'un kendi çipseti Exynos 1280 yer alıyor. 6 GB ve 8GB RAM seçenekleri bulunan telefonun depolama boyutu 128 GB.

    Galaxy A25'de 6.5 inç büyüklüğünde 120 Hz, Full HD+ AMOLED ekran kullanılmış. Ekran maksimum 1000 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

    Samsung Galaxy A25 ve A15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Kamera tarafında ise 50 MP optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 13 MP selfie kamerası yer alıyor.

    Batarya tarafında ise A15'e benzer şekilde 5000 mAh batarya ve 25 W şarj hızına yer verilmiş. Her iki modelde de güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu yer alıyor.

    • Boyut ve ağırlık: 161 x 76,5 x 8,3 mm, 197 g
    • Ekran: 6.5 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit, Süper AMOLED
    • İşlemci: Samsung Exynos 1280
    • Bellek: 6GB/8GB RAM
    • Depolama: 128GB
    • Arka kamera: 50MP OIS (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • Yazılım: Android 14, One UI 6.0

    Vietnam'da 16 Aralık'ta satışa sunulacak telefonlardan Galaxy A15 4G modeli 200 dolar, 5G modeli 259 dolar fiyat etiketine sahip. Galaxy A25 ise 271 dolardan satışa sunulacak.

    Kaynakça https://news.samsung.com/vn/samsung-galaxy-a15-va-galaxy-a25-5g-ra-mat-voi-thiet-ke-vien-noi-key-island-moi-va-man-hinh-super-amoled-muot-ma https://www.sammobile.com/news/galaxy-a15-and-galaxy-a25-go-official-with-key-island-design/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Beiti2ol 11 saat önce

    @ccguven sizden âlâ istilacı yok...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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