Samsung Galaxy A25 netleşti: İşte özellikleri

Galaxy A25 özellikleri netleşmeye başladı
Bilmeyenler için yakın tarihli bir Geekbench sızıntısı, Galaxy A24 5G'nin Exynos 1280 platformu ile destekleneceğini ortaya çıkardı. Bugünki raporda ise, cihazın ön yüzünde 6,44 inç AMOLED ekran, 50 MP ana arka kamera, 8 GB RAM ve 25W hızlı kablolu şarj sunan 5.000 mAh pil paketine sahip olacağı belirtildi. Ayrıca cihazın 162 x 77,5 x 8,3 mm boyutlarında 3,5 mm kulaklık girişine sahip olacağı da sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.
Aktarıldığı kadarıyla Galaxy A25, kutusundan Android 14 tabanlı One UI 6.0 ile çıkacak. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha devam edecek diyebiliriz. Bu noktada önümüzdeki aylara işaret edildiğini belirtelim. A25 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak ilerleyen haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.