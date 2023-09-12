Samsung Galaxy A25 netleşti: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, Galaxy A serisi ürün yelpazesini sürekli olarak güncellemeye devam ediyor. Niketim bir süredir Galaxy A25 modeline ilişkin çişitli sızıntılar duyuyoruz. Öyle ki cihazın Exynos 1280 yonga setinden güç alacağı doğrulanmıştı. Son olarak Galaxy A25'in tüm özellikleri açığa çıktı.

Galaxy A25 özellikleri netleşmeye başladı

Bilmeyenler için yakın tarihli bir Geekbench sızıntısı, Galaxy A24 5G'nin Exynos 1280 platformu ile destekleneceğini ortaya çıkardı. Bugünki raporda ise, cihazın ön yüzünde 6,44 inç AMOLED ekran, 50 MP ana arka kamera, 8 GB RAM ve 25W hızlı kablolu şarj sunan 5.000 mAh pil paketine sahip olacağı belirtildi. Ayrıca cihazın 162 x 77,5 x 8,3 mm boyutlarında 3,5 mm kulaklık girişine sahip olacağı da sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Galaxy Ring için tarih verildi: Bekleyiş sürecek 18 sa. önce eklendi

Aktarıldığı kadarıyla Galaxy A25, kutusundan Android 14 tabanlı One UI 6.0 ile çıkacak. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha devam edecek diyebiliriz. Bu noktada önümüzdeki aylara işaret edildiğini belirtelim. A25 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak ilerleyen haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.