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    Samsung Galaxy A25 netleşti: İşte özellikleri

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Galaxy A25 özellikleri netleşmeye başladı. Peki Samsung'un yeni bütçe telefonu neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...  
    Samsung Galaxy A25 netleşti: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, Galaxy A serisi ürün yelpazesini sürekli olarak güncellemeye devam ediyor. Niketim bir süredir Galaxy A25 modeline ilişkin çişitli sızıntılar duyuyoruz. Öyle ki cihazın Exynos 1280 yonga setinden güç alacağı doğrulanmıştı. Son olarak Galaxy A25'in tüm özellikleri açığa çıktı. 

    Galaxy A25 özellikleri netleşmeye başladı

    Bilmeyenler için yakın tarihli bir Geekbench sızıntısı, Galaxy A24 5G'nin Exynos 1280 platformu ile destekleneceğini ortaya çıkardı. Bugünki raporda ise, cihazın ön yüzünde 6,44 inç AMOLED ekran, 50 MP ana arka kamera, 8 GB RAM ve 25W hızlı kablolu şarj sunan 5.000 mAh pil paketine sahip olacağı belirtildi. Ayrıca cihazın 162 x 77,5 x 8,3 mm boyutlarında 3,5 mm kulaklık girişine sahip olacağı da sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

    Aktarıldığı kadarıyla Galaxy A25, kutusundan Android 14 tabanlı One UI 6.0 ile çıkacak. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha devam edecek diyebiliriz. Bu noktada önümüzdeki aylara işaret edildiğini belirtelim. A25 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak ilerleyen haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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