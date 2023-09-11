Galaxy Ring için tarih verildi: Bekleyiş sürecek

Galaxy Ring için bekleyiş sürecek
Sektöre yakın kaynaklara göre Galaxy Ring, Ocak ayındaki Galaxy S24 tanıtım etkinliğinde tanıtılacak. Bu noktada sızıntı kaynağı, cihazın etkinliğin yıldız ürünü olacağını ve belki de Galaxy S24 serisini bile gölgede bırakacağını bildirdi. Diğer tarafta Galaxy S24 serisi için her yıl olduğu gibi Ocak ila Şubat ayının başına şaret edildiğini hatırlatalım. Ancak Samsung daha erken bir duyuru ile bizleri şaşırtabilir.
Aktarıldığı kadarıyla Samsung, Galaxy Ring'in seri üretimine hazır ancak sağlık takibi gibi özellikler nedeniyle yasal izinler beklenenden yavaş ilerliyor. Mevcut raporlara göre Galaxy Ring, Galaxy Watch serisinde karşımıza çıkan sağlık odaklı özellikleri taşıyacak ve akıllı saat özelliklerinin çoğunu geride bıracak. (Cihazın bir ekrana sahip olup olmayacağı henüz belli değil).
Niketim cihazın uyku, kalp atış hızı ve egzersiz takibi gibi özellikleri ve daha küçük ve daha az göze çarpan form faktörü, klasik saatleri tercih eden veya hiç saat takmak istemeyen kullanıcılara hitap edebilir.
Galaxy Ring'in henüz Samsung tarafından doğrulanmadığını belirtelim. Ancak sızıntılar doğrulandığı takdirde Samsung'un yeni bir rekabete daha dahil olacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.