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    Anlık Bildirim

    Galaxy Ring için tarih verildi: Bekleyiş sürecek

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Samsung Galaxy Ring için yeni bir tarih ortaya atıldı. Akıllı yüzük için bekleyiş bir süre daha devam edecek. İşte detaylar
    Galaxy Ring için tarih verildi: Bekleyiş sürecek Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, giyilebilir teknolojilere olan yatırımlarını sürdürüyor. Öyle ki uzun süredir şirketin Galaxy Ring isimli yeni bir akıllı yüzük üzerinde çalıştığını söyleniyor. Bugün ise Galaxy Ring için yeni bir tarih ortaya atıldı. Görünüşe göre bekleyiş bir süre daha devam edecek. 

    Galaxy Ring için bekleyiş sürecek

    Sektöre yakın kaynaklara göre Galaxy Ring, Ocak ayındaki Galaxy S24 tanıtım etkinliğinde tanıtılacak.  Bu noktada sızıntı kaynağı, cihazın etkinliğin yıldız ürünü olacağını ve belki de Galaxy S24 serisini bile gölgede bırakacağını bildirdi. Diğer tarafta Galaxy S24 serisi için her yıl olduğu gibi Ocak ila Şubat ayının başına şaret edildiğini hatırlatalım. Ancak Samsung daha erken bir duyuru ile bizleri şaşırtabilir. 

    Aktarıldığı kadarıyla Samsung, Galaxy Ring'in seri üretimine hazır ancak sağlık takibi gibi özellikler nedeniyle yasal izinler beklenenden yavaş ilerliyor. Mevcut raporlara göre Galaxy Ring, Galaxy Watch serisinde karşımıza çıkan sağlık odaklı özellikleri taşıyacak ve akıllı saat özelliklerinin çoğunu geride bıracak. (Cihazın bir ekrana sahip olup olmayacağı henüz belli değil). 

    Niketim cihazın  uyku, kalp atış hızı ve egzersiz takibi gibi özellikleri ve daha küçük ve daha az göze çarpan form faktörü, klasik saatleri tercih eden veya hiç saat takmak istemeyen kullanıcılara hitap edebilir.

    Galaxy Ring'in henüz Samsung tarafından doğrulanmadığını belirtelim. Ancak sızıntılar doğrulandığı takdirde Samsung'un yeni bir rekabete daha dahil olacağını söyleyebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 9 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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