Samsung Galaxy S22 için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 14/One UI 6 beta sürümünü kullanan bir kısım Galaxy S22 kullanıcısı için 16 Kasım'da kararlı güncellemeyi yayınlamaya başlamıştı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Samsung, şimdi Android 13 kullanan Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için kararlı Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini yayınladı.

Galaxy S22 için One UI 6 ve Android 14 güncellemesi

Tam Boyutta Gör 20 Kasım itibariyle Samsung, Avrupa pazarı dahil olmak üzere tüm Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra modeleri için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini yayınlamaya başladı. Güncelleme bölgesel olarak dağıtılıyor ve Türkiye’deki kullanıcılara gelmesi birkaç günü bulacak. Samsung'un One UI 6.0 güncellemesini dünya çapındaki tüm Galaxy S22 sahipleri için kullanılabilir hale getirmesi birkaç hafta sürecek.

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Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için kararlı Android 14 güncellemesi S908BXXUDWK4 ürün yazılımı sürümü ile geliyor. Android 14 ve One UI 6.0'ın yanı sıra, yeni yazılım güncellemesi Kasım 2023 güvenlik yamasını da içeriyor. Güncellemeyi Galaxy S22 cihazınızın Ayarlar - Yazılım güncelleme - İndir ve yükle bölümüne giderek indirebilir veya kontrol edebilirsiniz. Yeni güncellemenin yaklaşık 3,1 GB'lık bir indirme boyutuna sahip, bu nedenle Wi-Fi kullanmak akıllıca olacaktır.

One UI 6 neler sunuyor?

Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

Samsung klavye için yeni emoji tasarımı

Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

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Galaxy S22 için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi çıktı