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    Samsung Galaxy S22 için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi çıktı

    Samsung, üst seviye akıllı telefonlarını yeni işletim sistemine güncellemeye devam ediyor. Şimdi Galaxy S22 için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi yayınlandı.
    Galaxy S22 için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 14/One UI 6 beta sürümünü kullanan bir kısım Galaxy S22 kullanıcısı için 16 Kasım'da kararlı güncellemeyi yayınlamaya başlamıştı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Samsung, şimdi Android 13 kullanan Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için kararlı Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini yayınladı.

    Galaxy S22 için One UI 6 ve Android 14 güncellemesi

    Galaxy S22 için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    20 Kasım itibariyle Samsung, Avrupa pazarı dahil olmak üzere tüm Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra modeleri için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini yayınlamaya başladı. Güncelleme bölgesel olarak dağıtılıyor ve Türkiye’deki kullanıcılara gelmesi birkaç günü bulacak. Samsung'un One UI 6.0 güncellemesini dünya çapındaki tüm Galaxy S22 sahipleri için kullanılabilir hale getirmesi birkaç hafta sürecek.

    Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için kararlı Android 14 güncellemesi S908BXXUDWK4 ürün yazılımı sürümü ile geliyor. Android 14 ve One UI 6.0'ın yanı sıra, yeni yazılım güncellemesi Kasım 2023 güvenlik yamasını da içeriyor. Güncellemeyi Galaxy S22 cihazınızın Ayarlar - Yazılım güncelleme - İndir ve yükle bölümüne giderek indirebilir veya kontrol edebilirsiniz. Yeni güncellemenin yaklaşık 3,1 GB'lık bir indirme boyutuna sahip, bu nedenle Wi-Fi kullanmak akıllıca olacaktır.

    One UI 6 neler sunuyor?

    Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

    • Samsung klavye için yeni emoji tasarımı
    • Tabletler için Windows bağlantısı
    • Yenilenen hızlı ayarlar
    • Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği
    • Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri
    • Daha fazla paylaşma seçeneği
    • Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati
    • Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri
    • Galeri için çift elle sürükle bırak desteği
    • Yeni Hava Durumu araç takımı
    • Çeşitli kamera iyileştirmeleri
    • Daha akıllı uçak modu
    • Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma
    • Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı
    • Bixby geliştirmeleri
    • Daha fazla erişilebilirlik özelliği
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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