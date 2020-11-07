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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung yeni bir 7000mAh bataryalı telefon hazırlıyor

    Galaxy M12 veya F12 adını alması beklenen model 7000mAh batarya kapasitesini giriş seviyesine de sunmayı amaçlıyor. 4 arka kamera ve 3.5mm giriş şimdilik bilinen özellikleri.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung yeni bir 7000mAh bataryalı telefon hazırlıyor
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    Samsung’un en büyük bataryalı akıllı telefonu olma özelliğine sahip Galaxy M51 modeline kardeş geliyor. Büyük batarya kapasitelerinin ilgi görmesi üzerine Samsung yeni bir model daha hazırlıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar 7000mAh bataryalı Galaxy M51 ülkemize geldi

    Galaxy M12 neler sunacak?

    Galaxy M12 veya F12 adını alması beklenen akıllı telefon modelinde yine 7000mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. Galaxy 1x şeklindeki isimlendirmeler bilindiği üzere giriş seviyesi modelleri kapsıyor. Galaxy M51 ise orta seviye bir modeldi. Bu bakımdan biraz daha geniş bir kitleye hitap etme şansı olacak.

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    Modelin bazı kılıf görselleri de internete sızdırılmış durumda. Görseller 4 kameralı bir pakete işaret ediyor. Giriş seviyesinde büyük batarya ve dört arka kamera Galaxy M12 için önemli bir avantaj oluşturabilir. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişi ve USB Tip-C girişi görülüyor.

    Samsung alt seviye segmentte genelde önceki nesillerin donanımını yeni nesle de koymayı tercih ediyor. Bu bakımdan Snapdragon 450 yonga seti, 15W hızlı şarj gibi ayrıntılar şaşırtıcı olmayacaktır. Galaxy M12 için gelecek yılın başları işaret ediliyor.



    https://www.androidauthority.com/samsung-galaxy-m12-f12-7000mah-battery-1174381/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AribyAriana 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    7000 mAh bataryaya 15W adaptör.
    Yanıtla +5
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    kırmızımercimek (harun ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Desenize, telefonlu power bank piyasaya sürülecek.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    sametbulut67 4 gün ( Mesaj Silindi )
    powerbank'lı telefon desenize
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    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Benim anlamadığım 5000-6000 yapıyorsun 1851mahlık telefonumdan en fazla 4 saat fazla açık ekran kalıyor.

    12 GB ram yapıyorsun, 6GBlık iPhone 6'yı ram testinde zorlayamıyosun.

    Eşek gibi GHZ ile işlemci kullanıyorsun, iPhone aletler birbirleriyle yarışıyor hala.



    İkinci anlamadığım ise, iPhone MaH'yi niye yükseltmiyor cihazlarında? Bunlar kendileriyle anlaştılar mı yoksa lan?
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    AribyAriana 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    7000 mAh bataryaya 15W adaptör.
    Yanıtla +5
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    dımmışali (durmuş bahça) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bende arttırıyorum 7500 mah.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Vaov, bu kadar uzun şarjı gidecek bir telefon patlama yapabilir. Yani piyasada.
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    kırmızımercimek (harun ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Desenize, telefonlu power bank piyasaya sürülecek.
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