Samsung yeni bir 7000mAh bataryalı telefon hazırlıyor

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Samsung’un en büyük bataryalı akıllı telefonu olma özelliğine sahip Galaxy M51 modeline kardeş geliyor. Büyük batarya kapasitelerinin ilgi görmesi üzerine Samsung yeni bir model daha hazırlıyor.

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Galaxy M12 neler sunacak?

Galaxy M12 veya F12 adını alması beklenen akıllı telefon modelinde yine 7000mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. Galaxy 1x şeklindeki isimlendirmeler bilindiği üzere giriş seviyesi modelleri kapsıyor. Galaxy M51 ise orta seviye bir modeldi. Bu bakımdan biraz daha geniş bir kitleye hitap etme şansı olacak.

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Modelin bazı kılıf görselleri de internete sızdırılmış durumda. Görseller 4 kameralı bir pakete işaret ediyor. Giriş seviyesinde büyük batarya ve dört arka kamera Galaxy M12 için önemli bir avantaj oluşturabilir. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişi ve USB Tip-C girişi görülüyor.

Samsung alt seviye segmentte genelde önceki nesillerin donanımını yeni nesle de koymayı tercih ediyor. Bu bakımdan Snapdragon 450 yonga seti, 15W hızlı şarj gibi ayrıntılar şaşırtıcı olmayacaktır. Galaxy M12 için gelecek yılın başları işaret ediliyor.

https://www.androidauthority.com/samsung-galaxy-m12-f12-7000mah-battery-1174381/

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