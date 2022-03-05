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Samsung bugün iki yeni modelini piyasaya sürdü. Galaxy A13 4G ve Galaxy A23 4G'yi beraber tanıtan Samsung, uygun fiyatlı iki yeni modeli ile pazara giriş yaptı. İşte Samsung Galaxy A23 4G'nin tüm özellikleri.

Samsung Galaxy A13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. önce eklendi

Samsung Galaxy A23 4G 50MP ana kamera ile geliyor

Samsung'un yeni akıllı telefon modeli Galaxy A23 4G, bugün tanıtıldı. Cihazın özelliklerine baktığımızda ilk olarak bizi 6,6 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. 60Hz yenileme hızına sahip bu LCD ekran 1080x2408 piksel çözünürlük sunuyor. Yine ön tarafında 8MP'lik bir selfie kamerası taşıyan Samsung Galaxy A23, arka tarafında 50MP'lik bir ana kamera taşıyor.

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Bu ana kameraya ek olarak 5MP'lik bir ultra geniş açılı kamerayı da taşıyan cihaz, 2MP'lik bir makro sensöre ve 2MP'lik bir derinlik sensörüne de arka tarafında yer veriyor. Performansını 2.4 GHz ve 1.9 GHz hızlarında çalışan sekiz çekirdekli Dimensity yonga setinden alacak olan Galaxy A23, şimdilik işlemcinin model numarasını vermiyor.

4GB, 6GB ve 8GB RAM bellek seçenekleri ile gelecek olan Galaxy A23, 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunacak. Android 12 tabanlı One UI 4.1 işletim sistemi ile piyasaya çıkacak olan cihaz, 5000mAh'lik bir pili de içerisinde barındıracak. 25W hızlı şarj destekli Samsung Galaxy A23 4G'nin fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

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Samsung Galaxy A23 4G tanıtıldı: İşte tüm özellikleri