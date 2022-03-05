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    Samsung Galaxy A23 4G tanıtıldı: İşte tüm özellikleri

    Samsung'un Galaxy A serisine eklediği yeni modeli Samsung Galaxy A23 4G bugün tüm özellikleri ve fiyatıyla tanıtıldı. İşte Samsung Galaxy A23 4G'nin tüm detayları.
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    Samsung Galaxy A23 4G tanıtıldı: İşte tüm özellikleri
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    Samsung bugün iki yeni modelini piyasaya sürdü. Galaxy A13 4G ve Galaxy A23 4G'yi beraber tanıtan Samsung, uygun fiyatlı iki yeni modeli ile pazara giriş yaptı. İşte Samsung Galaxy A23 4G'nin tüm özellikleri.

    Samsung Galaxy A23 4G 50MP ana kamera ile geliyor

    Samsung'un yeni akıllı telefon modeli Galaxy A23 4G, bugün tanıtıldı. Cihazın özelliklerine baktığımızda ilk olarak bizi 6,6 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. 60Hz yenileme hızına sahip bu LCD ekran 1080x2408 piksel çözünürlük sunuyor. Yine ön tarafında 8MP'lik bir selfie kamerası taşıyan Samsung Galaxy A23, arka tarafında 50MP'lik bir ana kamera taşıyor.

    Bu ana kameraya ek olarak 5MP'lik bir ultra geniş açılı kamerayı da taşıyan cihaz, 2MP'lik bir makro sensöre ve 2MP'lik bir derinlik sensörüne de arka tarafında yer veriyor. Performansını 2.4 GHz ve 1.9 GHz hızlarında çalışan sekiz çekirdekli Dimensity yonga setinden alacak olan Galaxy A23, şimdilik işlemcinin model numarasını vermiyor.

     4GB, 6GB ve 8GB RAM bellek seçenekleri ile gelecek olan Galaxy A23, 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunacak. Android 12 tabanlı One UI 4.1 işletim sistemi ile piyasaya çıkacak olan cihaz, 5000mAh'lik bir pili de içerisinde barındıracak. 25W hızlı şarj destekli Samsung Galaxy A23 4G'nin fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 2 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 2 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 2 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 2 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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