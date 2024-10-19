Bütçe dostu akıllı telefon Honor X7c tanıtıldı

Honor X7c, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemci (iki adet 2,2 GHz Cortex-A78 çekirdek, altı adet 2,0 GHz Cortex-A55 çekirdek, Adreno 613 GPU) tarafından destekleniyor. Akıllı telefon 6 veya 8 GB RAM'in yanı sıra 128 veya 256 GB dahili bellek sunuyor.
Honor X7c fiyatı
Honor X7c, 35W şarj destekli 6000mAh bataryaya sahip. Android 14'ü MagicOS 8.0 arayüzü ile çalıştıran cihazda NFC, stereo hoparlörler ve 3,5 mm ses çıkışı bulunuyor.
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)