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    Bütçe dostu akıllı telefon Honor X7c tanıtıldı

    Büyük LCD ekran, Snapdragon 4 Gen 2 ve 108MP kameraya sahip Honor X7s resmi olarak tanıtıldı. İşte cihazın özellikleri ve fiyatı.                                
    Bütçe dostu akıllı telefon Honor X7c tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Honor düşük maliyetli akıllı telefonu Honor X7c'yi tanıttı. Cihaz, 1610 × 720 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,77 inç TFT ekranla geliyor. Cihazda su ve toz koruması IP64'ün yanı sıra iki SIM kart desteği de mevcut.

    Honor X7c, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemci (iki adet 2,2 GHz Cortex-A78 çekirdek, altı adet 2,0 GHz Cortex-A55 çekirdek, Adreno 613 GPU) tarafından destekleniyor. Akıllı telefon 6 veya 8 GB RAM'in yanı sıra 128 veya 256 GB dahili bellek sunuyor.

    Bütçe dostu akıllı telefon Honor X7c tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Cihazın ana kamera birimi f/1.8 optikli 108MP 1/1.67” sensör ve 2MP derinlik algılama sensöründen oluşuyor. Ana kamera saniyede 30 kare hızında 1080p video çekebiliyor ve akıllı telefonun ön tarafında ise yine 30fps'de 1080p çekim yapabilen 8MP'lik bir kamera bulunuyor. Ön kameranın yanındaki alan, çeşitli bildirimleri görüntüleyen Sihirli Kapsül (Magic Capsule) özelliğini içeriyor.

    Honor X7c fiyatı

    Honor X7c, 35W şarj destekli 6000mAh bataryaya sahip. Android 14'ü MagicOS 8.0 arayüzü ile çalıştıran cihazda NFC, stereo hoparlörler ve 3,5 mm ses çıkışı bulunuyor.

    Bütçe dostu akıllı telefon Honor X7c tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Cihazın 6GB RAM ve 128GB dahili belleğe sahip versiyonu Honor tarafından 212 dolar, 8GB RAM ve 256GB dahili belleğe sahip versiyonu ise 242 dolar olarak fiyatlandırıldı. Azerbaycan'da satışa sunulan Honor X7c'nin önümüzdeki haftalarda diğer ülkelerde de satışa sunulması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 19 saat önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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