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    Samsung Galaxy A51 için Andorid 13 ve One UI 5.0 güncellemesi başladı

    Samsung’un popüler akıllı telefonu Galaxy A51 için Andorid 13 ve One UI 5.0 güncellemesi dağıtılmaya başlandı. İşte Galaxy A51 için Andorid 13 güncellemesinin tüm detayları:
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    Samsung Galaxy A51 için Andorid 13 güncellemesi başladı Tam Boyutta Gör

    Samsung, popüler akıllı telefonlarından birisi olan Galaxy A51 için Andorid 13 ve One UI 5.0 güncellemesinin dağıtımına başlamış durumda. OeUI 5.0 tabanlı Android 13 güncellemesi ilgili model için ilk olarak Avrupa pazarında çıkışını gerçekleştirmekte.

    Galaxy A51 (5G olmayan model) artık birkaç Avrupa ülkesinde Andorid 13 ve One UI 5.0 güncellemesini almaya başladı. Güncelleme listesinde İsviçre, Slovenya, Slovakya, Polonya, Fransa, Avusturya, Lüksemburg ve İskandinav, Baltık ve Güney Doğu Avrupa ülkeleri yer alıyor.

    Galaxy A51 (SM-A515F) güncellemesi, A515FXXU5GVK6 donanım yazılımı sürümü ile birlikte geliyor. Güncelleme içerisinde Ekim 2022 güvenlik yaması da bulunmakta. Genel olarak güncelleme çok fazla yeni özellik getirmemekte. OneUI 5.0, performans iyileştirmelerinin yanında kilit ekranı özelleştirme menüsü ve Ayarlar uygulaması dahil olmak üzere bir takım arayüz değişikliğini içeriyor.

    Galaxy A51 için Andorid 13 ve One UI 5.0 güncellemesi çıktı

    Galaxy A51 bu güncellemeyle birlikte aynı zamanda kamera bazlı bir güncelleme de almış durumda. Yeni fligran seçeneği, fotoğraf ve video düzenleyici bir takım ek araçla birlikte iyileştirmeler gerçekleştirilmiş durumda. Bununla birlikte Galaxy A51 için Andorid 13 ve One UI 5.0 güncellemesini Ayarlar uygulamasını açıp "Yazılım güncellemesi" ne gidip "İndir ve yükle" ye dokunarak yapabilirsiniz. Güncellemenin Türkiye’de yayınlanması veya size ulaşması biraz zaman alabilir, dolayısıyla arada sırada kontrol etmekte fayda var.

    Öte yandan Andorid 13 ve One UI 5.0 güncellemesi Galaxy A51 için son büyük Android güncellemesi olacak. Bu güncellemeden sonra Galaxy A51 güvenlik yamaları ve diğer küçük güncellemeleri almaya devam edecek.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 6 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 7 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 11 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 14 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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