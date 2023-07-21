Samsung Galaxy A54 5G: Daha büyük sensör, daha iyi fotoğraflar

Sınıfının en iyi kamerası
Samsung Galaxy A54 5G geniş bir dinamik aralık, mükemmel detay ve doğru beyaz dengesi ile kontrastlı görüntüler yakalıyor. Gerektiğinden biraz daha koyu bir renk sunumu var, ancak bu durumun ortaya çıkan fotoğraf karesini iyileştirdiğini söyleyebiliriz. Cihazda optik zoom yok ama dijital zoom şaşırtıcı derecede iyi. Ayrıca iyileştirilmiş optik sabitleme ise düşük ışık koşullarında çekim yapmayı kolaylaştırıyor. Tüm bunlara ek olarak Galaxy A54 5G karanlıkta bile canlı, yüksek düzeyde optimize edilmiş fotoğraflar çekmenizi sağlayan Nightography özelliğine sahip.
Yeni Galaxy A54, Video Sabitleyiciyle #Acayipİyi
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)