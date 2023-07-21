Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy A54 5G üç ana kameraya sahip: optik stabilizasyon ve hızlı faz otomatik odaklama desteğine sahip 50MP (f/1.8) ana sensör. İkinci kamera 8MP geniş açılı (f/2.2) ve üçüncü kamera makro 5MP (f/2.2). Dördüncü kamera ise ekrandaki delikte yer alan 32 megapiksel çözünürlük sunan selfie kamerası.

Sınıfının en iyi kamerası

Samsung Galaxy A54 5G geniş bir dinamik aralık, mükemmel detay ve doğru beyaz dengesi ile kontrastlı görüntüler yakalıyor. Gerektiğinden biraz daha koyu bir renk sunumu var, ancak bu durumun ortaya çıkan fotoğraf karesini iyileştirdiğini söyleyebiliriz. Cihazda optik zoom yok ama dijital zoom şaşırtıcı derecede iyi. Ayrıca iyileştirilmiş optik sabitleme ise düşük ışık koşullarında çekim yapmayı kolaylaştırıyor. Tüm bunlara ek olarak Galaxy A54 5G karanlıkta bile canlı, yüksek düzeyde optimize edilmiş fotoğraflar çekmenizi sağlayan Nightography özelliğine sahip.

Tam Boyutta Gör Kamera her zaman Samsung Galaxy A5X serisi cihazların odak noktası olmuştur. Zira Galaxy A54 5G, video özelliklerinde de hayal kırıklığına uğratmıyor. Akıllı telefonun, hem ana hem de ön kameralarda 30 fps'de 4K çekim yapabildiğini belirtelim. Optik sabitleme sayesinde geçişler pürüzsüz, odaklama yavaşlamıyor ve kayıt sırasında kameralar arasında geçiş yapılabiliyor. Samsung akıllı telefonları her zaman iyi video çekimi yapmıştır ve bu orta sınıf cihaz da bir istisna değil.

Yeni Galaxy A54, Video Sabitleyiciyle #Acayipİyi

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Samsung Galaxy A54 5G: Daha büyük sensör, daha iyi fotoğraflar