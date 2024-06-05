Hepsiburada'nın Büyük Yaz İndirimleri’nde teknoloji sever babalara Samsung'dan özel fırsatlar!

- Babalar Günü Hediyesi için Tavsiye Telefonlar
- Samsung Galaxy M34 5G (6 GB RAM, 128 GB Depolama, Koyu Mavi)
- Samsung Galaxy A54 (8 GB RAM, 256 GB Depolama)
- Samsung Galaxy S24 (8 GB RAM, 128 GB Depolama)
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Babalar Günü hediyesi satın almak düşünenler için Büyük Yaz İndirimleri’nde elektronik ürünlerde, cep telefonlarında, akıllı saatler, bluetooth kulaklıklar, tabletler, bilgisayarlar, kahve makineleri ve saç sakal makinelerinde avantajlı fiyatlar göze çarpıyor.
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Babalar Günü Hediyesi için Tavsiye Telefonlar
Babalar Günü hediyesi olarak akıllı telefon satın almayı düşünenler için indirime giren üç model dikkat çekiyor. Samsung Galaxy M34 5G, Samsung Galaxy A54 ve Samsung Galaxy S24 modelleri Babalar Günü hediyesi olarak değerlendirilebilir.
Samsung Galaxy M34 5G (6 GB RAM, 128 GB Depolama, Koyu Mavi)
Samsung Galaxy M34 5G, 6.6 inç Full HD+ Super AMOLED ekranı ile kristal netliğinde görüntüler sunar. Exynos 1280 Octa-core işlemcisi sayesinde yüksek performans sağlar. 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 13 MP ön kamera ile profesyonel kalitede fotoğraflar çekebilirsiniz. 6000 mAh büyük kapasiteli bataryası ile gün boyu kullanım sağlar. 5G bağlantı desteği ile hızlı internet deneyimi sunar. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı, microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebilir. One UI 4.1 arayüzü ile kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Samsung Galaxy M34 5G, güçlü işlemcisi, yüksek kapasiteli bataryası ve üstün kamera özellikleri ile babanıza hem iş hem de eğlence için mükemmel bir deneyim sunacak.
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Samsung Galaxy A54 (8 GB RAM, 256 GB Depolama)
Samsung Galaxy A54, 6.5 inç Full HD+ Super AMOLED ekranı ile canlı ve net görüntüler sunar. MediaTek Dimensity 700 işlemcisi ile güçlü ve akıcı bir performans sağlar. 48 MP ana kamera, 5 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 13 MP ön kamera ile her anı en ince detayına kadar yakalayabilirsiniz. 5000 mAh bataryası ile uzun süreli kullanım imkanı sunar. 5G bağlantı desteği ile hızlı ve kesintisiz internet deneyimi sağlar. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı, microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebilir. Android 13 işletim sistemi ile en güncel yazılım özelliklerine sahiptir. Samsung Galaxy A54, geniş depolama kapasitesi, güçlü performansı ve gelişmiş kamera özellikleri ile babanızın teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacak.
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Samsung Galaxy S24 (8 GB RAM, 128 GB Depolama)
Samsung Galaxy S24, 6.1 inç Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X ekranı ile mükemmel bir görüntü deneyimi sunar. Exynos 2200 Octa-core işlemcisi ile en zorlu görevlerde bile yüksek performans sağlar. 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 10 MP telefoto kamera ve 40 MP ön kamera ile profesyonel kalitede fotoğraf ve videolar çekebilirsiniz. 4000 mAh bataryası ile uzun süreli kullanım imkanı sunar. 5G bağlantı desteği ile hızlı ve kesintisiz internet deneyimi sağlar. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geniş bir depolama alanı sunar. IP68 su ve toz direnci ile zorlu koşullara dayanıklıdır. Android 13 işletim sistemi ile en güncel yazılım özelliklerine sahiptir. Samsung Galaxy S24, en son teknolojilerle donatılmış, yüksek performanslı ve şık tasarımıyla babanız için harika bir hediye seçeneği olacak.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.