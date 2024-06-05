Hepsiburada'nın Büyük Yaz İndirimleri’nde teknoloji sever babalara Samsung'dan özel fırsatlar!

Tam Boyutta Gör Hepsiburada’nın yaza özel bir hafta sürecek “Büyük Yaz İndirimleri” başladı. Kampanya boyunca teknolojiden giyime, küçük ev aletlerinden süpermarket ürünlerine kadar pek çok kategoride indirimli fiyatlar dikkat çekiyor. Kampanya boyunca Hepsiburada satıcılı ürünlerde “en iyi taksitli fiyat garantisi” ve her müşteriye özel %0 faizli 1000 TL limitle alışveriş imkanı da sunuluyor.

Babalar Günü hediyesi satın almak düşünenler için Büyük Yaz İndirimleri’nde elektronik ürünlerde, cep telefonlarında, akıllı saatler, bluetooth kulaklıklar, tabletler, bilgisayarlar, kahve makineleri ve saç sakal makinelerinde avantajlı fiyatlar göze çarpıyor.

Büyük Yaz İndirimleri’nde Samsung marka telefon, tablet, akıllı saat ve kulaklıklarda kupon fırsatı dikkat çekiyor. 5.000 TL’ye varan kupon fırsatını kaçırmamak için kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

Samsung Ürünlerinde 5.000 TL’ye Varan Kupon Fırsatı

Babalar Günü Hediyesi için Tavsiye Telefonlar

Babalar Günü hediyesi olarak akıllı telefon satın almayı düşünenler için indirime giren üç model dikkat çekiyor. Samsung Galaxy M34 5G, Samsung Galaxy A54 ve Samsung Galaxy S24 modelleri Babalar Günü hediyesi olarak değerlendirilebilir.

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Samsung Galaxy M34 5G (6 GB RAM, 128 GB Depolama, Koyu Mavi)

Samsung Galaxy M34 5G, 6.6 inç Full HD+ Super AMOLED ekranı ile kristal netliğinde görüntüler sunar. Exynos 1280 Octa-core işlemcisi sayesinde yüksek performans sağlar. 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 13 MP ön kamera ile profesyonel kalitede fotoğraflar çekebilirsiniz. 6000 mAh büyük kapasiteli bataryası ile gün boyu kullanım sağlar. 5G bağlantı desteği ile hızlı internet deneyimi sunar. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı, microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebilir. One UI 4.1 arayüzü ile kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Samsung Galaxy M34 5G, güçlü işlemcisi, yüksek kapasiteli bataryası ve üstün kamera özellikleri ile babanıza hem iş hem de eğlence için mükemmel bir deneyim sunacak.

İndirimlere ek 500 TL kupon fırsatıyla satın almak için:

Samsung Galaxy M34 5G

Samsung Galaxy A54 (8 GB RAM, 256 GB Depolama)

Samsung Galaxy A54, 6.5 inç Full HD+ Super AMOLED ekranı ile canlı ve net görüntüler sunar. MediaTek Dimensity 700 işlemcisi ile güçlü ve akıcı bir performans sağlar. 48 MP ana kamera, 5 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 13 MP ön kamera ile her anı en ince detayına kadar yakalayabilirsiniz. 5000 mAh bataryası ile uzun süreli kullanım imkanı sunar. 5G bağlantı desteği ile hızlı ve kesintisiz internet deneyimi sağlar. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı, microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebilir. Android 13 işletim sistemi ile en güncel yazılım özelliklerine sahiptir. Samsung Galaxy A54, geniş depolama kapasitesi, güçlü performansı ve gelişmiş kamera özellikleri ile babanızın teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacak.

İndirimlere ek 250 TL kupon fırsatıyla satın almak için:

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy S24 (8 GB RAM, 128 GB Depolama)

Samsung Galaxy S24, 6.1 inç Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X ekranı ile mükemmel bir görüntü deneyimi sunar. Exynos 2200 Octa-core işlemcisi ile en zorlu görevlerde bile yüksek performans sağlar. 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 10 MP telefoto kamera ve 40 MP ön kamera ile profesyonel kalitede fotoğraf ve videolar çekebilirsiniz. 4000 mAh bataryası ile uzun süreli kullanım imkanı sunar. 5G bağlantı desteği ile hızlı ve kesintisiz internet deneyimi sağlar. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geniş bir depolama alanı sunar. IP68 su ve toz direnci ile zorlu koşullara dayanıklıdır. Android 13 işletim sistemi ile en güncel yazılım özelliklerine sahiptir. Samsung Galaxy S24, en son teknolojilerle donatılmış, yüksek performanslı ve şık tasarımıyla babanız için harika bir hediye seçeneği olacak.

İndirimlere ek 1.000 TL kupon fırsatıyla satın almak için:

Samsung Galaxy S24

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Hepsiburada'nın Büyük Yaz İndirimleri’nde babalara özel fırsatlar