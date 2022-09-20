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    Samsung, Galaxy A54, A34 ve A14 üzerinde çalışmalara başladı: Neler sunacak?

    Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy A modelleri üzerinde çalışmalara başladı. Yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek Galaxy A54, A34 ve A14 neler sunacak? İşte detaylar
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    Samsung, Galaxy A54, A34 ve A14 üzerinde çalışmalara başladı
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    Akıllı telefon sektöründe uygun fiyatlı modeller ile kullanıcıların beğenisini kazanan Samsung, orta sınıf telefon yelpazesini genişletmeye devam edecek gibi gözüküyor. 2023 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy A74, Galaxy A54 ve Galaxy A34 modellerinden ilk detaylar geldi.

    Galaxy A74, Galaxy A54 ve Galaxy A34 neler sunacak?

    Bildirilenlere göre Galaxy A54, Galaxy A34 ve Galaxy A14, sırasıyla SM-A546B, SM-A346B ve SM-A146B model numaralarıyla 5G desteğine sahip olacak. Bununla birlikte Galaxy A14, Samsung'un en ucuz 5G telefonu olacak ve söylentilere göre bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülecek.

    Fiyat ve performansı dengelemek için Samsung, Galaxy A54 ve Galaxy A34 modellerinde Exynos 1380 yonga setini tercih edecek gibi görünüyor. Şu an itibariyle yeni yonga seti hakkında bilinenler sınırlı olsa da, yeni orta sınıf telefonların 2023'te düzenlenecek Galaxy Awesome Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. 

    Ayrıca mevcut söylentiler, Samsung'un Galaxy A24, Galaxy A34 ve Galaxy A54 dahil olmak üzere yaklaşmakta olan orta sınıf akıllı telefonlarından derinlik algılayıcı kamera sensörünü çıkaracağına işaret ediyor. Böylece yeni telefonların daha iddialı ana, ultra geniş ve makro kameraları ile donatılacağını söyleyebiliriz.

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    M
    makine26 23 saat önce

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