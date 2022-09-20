Samsung, Galaxy S23'te bazı pazarlar için Exynos 2300 yongasını kullanabilir

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Qualcomm'un Başkanı Cristiano Amon, firmanın Samsung ile ortaklığını bir süre önce duyurmuş ve tüm Galaxy S23 modellerinin yeni Snapdragon yongasıyla birlikte piyasaya gireceğini aktarmıştı. Bu zaman kadar gelen çeşitli raporlarda bu söylemi doğruluyordu fakat son gelen bilgiler Galaxy S23 için Exynos 2300’ün masada olduğunu belirtiyor.

Hem Qualcomm kanadından gelen hem de çeşitli sızıntı kaynağının aktardığı bilgiler Galaxy S23’ün sadece Snapdragon 8 Gen 2 ile geleceğini söylüyor. Çünkü Samsung’un halihazırda 4nm sürecinde TSMC’nin gerisinde olduğu, performans ve verimlilik alanında rakibini yetişemediği belirtiliyor.

Samsung Galaxy S23 serisinin boyutları ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Galaxy S23'te Exynos 2300 bulunabilir

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Galaxy S22 serisinin tüm modellerinin yaklaşık olarak yüzde 70’i Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 yongasını kullanıyor. Geri kalan küçük bir kısımda ise Samsung’un Exynos 2200 yongası yer alıyor. Hem performans hem de verimlilik düşünüldüğünde Galaxy S23’ün şimdiye kadar sadece Snapdragon 8 Gen 2 ile geleceğine işaret ediliyordu. Ancak Exynos işlemcilerin halen daha güvertede olduğu düşünülüyor.

Galaxy S23 ve Exynos 2300 söylentisinin bir anda ortaya çıkması esasında hayli şaşırtıcı. Zira yılın son çeyreğine girecek olmamıza rağmen bu yonga hakkında henüz teknik bir bilgi elimize ulaşmadı. Öte yandan Snapdragon 8 Gen 2’ye dair pek çok ayrıntı ise su yüzüne çıkmış durumda.

Dolayısıyla Exynos 2300 hakkında iki seçenek var. Ya Samsung, yonga setinin geliştirme sürecini son derece titiz bir şekilde gizli tutmayı başarmış ya da gerçekten de Galaxy S23 için üretilen herhangi bir Exynos yongası bulunmuyor. Eğer ilk ihtimal gerçekleşirse Galaxy S23’ün bazı pazarlarda Exynos 2300 ile geldiğini görebiliriz.

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Samsung Galaxy S23'te Exynos 2300 yongası kullanabilir