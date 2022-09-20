Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S23'te bazı pazarlar için Exynos 2300 yongasını kullanabilir

    Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy S23 ailesinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son haberlere göre Güney Koreli firma yeni amiral gemisinde Exynos 2300’e yer verebilir.
    1

    Samsung Galaxy S23'te Exynos 2300 yongası kullanabilir
    Tam Boyutta Gör

    Qualcomm'un Başkanı Cristiano Amon, firmanın Samsung ile ortaklığını bir süre önce duyurmuş ve tüm Galaxy S23 modellerinin yeni Snapdragon yongasıyla birlikte piyasaya gireceğini aktarmıştı. Bu zaman kadar gelen çeşitli raporlarda bu söylemi doğruluyordu fakat son gelen bilgiler Galaxy S23 için Exynos 2300’ün masada olduğunu belirtiyor.

    Hem Qualcomm kanadından gelen hem de çeşitli sızıntı kaynağının aktardığı bilgiler Galaxy S23’ün sadece Snapdragon 8 Gen 2 ile geleceğini söylüyor. Çünkü Samsung’un halihazırda 4nm sürecinde TSMC’nin gerisinde olduğu, performans ve verimlilik alanında rakibini yetişemediği belirtiliyor.

    Galaxy S23'te Exynos 2300 bulunabilir

    Samsung Galaxy S23'te Exynos 2300 yongası kullanabilir
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy S22 serisinin tüm modellerinin yaklaşık olarak yüzde 70’i Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 yongasını kullanıyor. Geri kalan küçük bir kısımda ise Samsung’un Exynos 2200 yongası yer alıyor. Hem performans hem de verimlilik düşünüldüğünde Galaxy S23’ün şimdiye kadar sadece Snapdragon 8 Gen 2 ile geleceğine işaret ediliyordu. Ancak Exynos işlemcilerin halen daha güvertede olduğu düşünülüyor.

    Galaxy S23 ve Exynos 2300 söylentisinin bir anda ortaya çıkması esasında hayli şaşırtıcı. Zira yılın son çeyreğine girecek olmamıza rağmen bu yonga hakkında henüz teknik bir bilgi elimize ulaşmadı. Öte yandan Snapdragon 8 Gen 2’ye dair pek çok ayrıntı ise su yüzüne çıkmış durumda.

    Dolayısıyla Exynos 2300 hakkında iki seçenek var. Ya Samsung, yonga setinin geliştirme sürecini son derece titiz bir şekilde gizli tutmayı başarmış ya da gerçekten de Galaxy S23 için üretilen herhangi bir Exynos yongası bulunmuyor. Eğer ilk ihtimal gerçekleşirse Galaxy S23’ün bazı pazarlarda Exynos 2300 ile geldiğini görebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Peugeot E-308

    M
    makine26 19 saat önce

    lexus çakması

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız