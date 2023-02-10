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    Samsung Galaxy S23 Ultra, dünyanın en hızlı Android telefonu oldu

    Samsung Galaxy S23 Ultra, diğer üst seviye Android telefonlardan daha hızlı bir işlemci kullanıyor. Galaxy S23 Ultra’nın bu avantajı onu dünyanın en hızlı Android telefonu yapıyor.
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    Galaxy S23 Ultra, dünyanın en hızlı Android telefonu oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy S23 serisi bilindiği üzere Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy işlemcisi ile donatılmış durumda. Bu yonga, Qualcomm'un Samsung akıllı telefonlar için özel olarak ürettiği özel bir yonga ve orijinal Snapdragon 8 Gen 2’den önemli ölçüde daha hızlı. Görünüşe göre Galaxy S23 Ultra, bu avantajı başarılı bir şekilde kullanıyor.

    Galaxy S23 Ultra, Android'in yeni kralı 

    Golden Reviewer, Twitter'da paylaştıklarına göre Galaxy S23 Ultra, Geekbench 5'in tek çekirdekli işlemci testinde 1600 puan, çok çekirdekli işlemci testinde ise 5311 puan almayı başarıyor. Bu değerler daha önceki herhangi bir Android akıllı telefonda gördüğümüz puanlardan daha yüksek.

    Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy’nin nimetlerinden faydalanan Galaxy S23 Ultra, aynı zamanda başarılı da bir soğutma performansı sergiliyor. Daha önceki haberlerimizde de değindiğimiz gibi Galaxy S23 serisi, ısıyı daha iyi bir şekilde dağıtmak ve üst seviye performansı daha uzun süre sürdürebilmek için önceki nesle oranla daha büyük bir buhar odasına sahip.

    Aktarılanlara göre Galaxy S23 serisi, önceki nesle göre 2 kat büyük buhar odalarına sahip. Buna ek olarak özel Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 3.2GHz yerine 3.36GHz frekansında çalışan hız aşırtmalı prime CPU çekirdeğine ve 680MHz yerine 719MHz frekansında çalışan Adreno 740 GPU’ya sahip. Bunlar birleşince güçlü bir cihazın ortaya çıkmaması ise imkansız.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

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    alfa-x 8 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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    Forumdan Konular

    bosch seri 4 seri 6 farkı kedim balkondan düştü sürekli uyuyor kulak memesinde morarma 20 günde kaç kilo verilir demirdöküm şofben ateşleme yapmıyor

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