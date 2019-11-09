Samsung Galaxy A71, Exynos 980 işlemcili ilk telefon olacak

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un çok yakında Galaxy A71 olarak adlandırılak yeni bir akıllı telefon çıkaracağı söyleniyor. Sammobile tarafından paylaşılan bilgilere göre cihaz Exynos 980 ile güçlendirilecek.

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Kısa bir süre içerisinde piyasaya sürülmesi planlanan Galaxy A71'in Çin versiyonu SM-A716B model numarasına sahip. Global pazarda çıkacak varyantın model numarası ise SM-A715F. Çin'de satışa çıkacak modelin 5G bağlantısını destekleyeceği bildiriliyor.

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İşlemcisi yeni

Akıllı telefon 128 GB kapasiteli bir dahili depolama alanı ile sunulacak. Galaxy A71'in kısa bir süre önce duyurulan Exynos 980 5G yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Yani cihaz Exynos 980 ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefon olarak piyasadaki yerini alacak.