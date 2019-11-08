Elmas şeklinde kamera tasarımına sahip Vivo S5 ortaya çıktı

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Vivo S5 resmi olarak 14 Kasım tarihinde tanıtılacak. Lansman öncesinde akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seren bir basın görseli yayınlandı. Böylelikle cihazın hem ön hem de arka tarafını görme şansına sahip olduk.

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Vivo S5'in arka panelinde elmas şeklinde bir kamera modülü bulunuyor. Ayrıca telefonun delikli bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Posterde cihazın beyaz-mavi tonlardaki degrade kaplamalı versiyonuna yer verilmiş.

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Dörtlü kamera sistemi

Akıllı telefonun elmas şeklindeki kamera modülü üç sensör ve LED flaşa ev sahipliği yapıyor. Dördüncü kamera ise modülün hemen altında konumlandırılmış. Cihazın önünde 32 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor.

Vivo S5'in dörtlü kamera sistemi 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 5 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro sensörden oluşacak. Akıllı telefonla ilgili diğer tüm detayları 14 Kasım tarihinde öğreneceğiz.