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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elmas şeklinde kamera tasarımına sahip Vivo S5 ortaya çıktı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo kısa bir süre önce Vivo S5 serisinin yolda olduğunu açıklamıştı. Elmas şeklindeki arka kamera modülü ile dikkat çeken Vivo S5'in yeni bir görseli yayınlandı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Elmas şeklinde kamera tasarımına sahip Vivo S5 ortaya çıktı
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    Vivo S5 resmi olarak 14 Kasım tarihinde tanıtılacak. Lansman öncesinde akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seren bir basın görseli yayınlandı. Böylelikle cihazın hem ön hem de arka tarafını görme şansına sahip olduk.

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    Vivo S5'in arka panelinde elmas şeklinde bir kamera modülü bulunuyor. Ayrıca telefonun delikli bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Posterde cihazın beyaz-mavi tonlardaki degrade kaplamalı versiyonuna yer verilmiş.

    Elmas şeklinde kamera tasarımına sahip Vivo S5 ortaya çıktı
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    Dörtlü kamera sistemi

    Akıllı telefonun elmas şeklindeki kamera modülü üç sensör ve LED flaşa ev sahipliği yapıyor. Dördüncü kamera ise modülün hemen altında konumlandırılmış. Cihazın önünde 32 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor.

    Vivo S5'in dörtlü kamera sistemi 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 5 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro sensörden oluşacak. Akıllı telefonla ilgili diğer tüm detayları 14 Kasım tarihinde öğreneceğiz.



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    Ussuz 2 hf. en beğenilen
    Vay arkadaş elmasa bak sen aynı yan çevrilmiş kare gibi duruyor. Fakirliğin gözü kör olsun hiç görmedik ki
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Ussuz 2 hf. en beğenilen
    Vay arkadaş elmasa bak sen aynı yan çevrilmiş kare gibi duruyor. Fakirliğin gözü kör olsun hiç görmedik ki
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
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