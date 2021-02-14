Samsung Galaxy A72'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı

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WinFuture internet sitesi, henüz resmiyet kazanmayan Samsung Galaxy A72'nin görüntülerini yayınladı. Aynı zamanda akıllı telefonun teknik özellikleri hakkında bazı detaylar paylaştı.

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Galaxy A72'nin 449 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtiliyor. Cihaz teknik özellik bakımından iyi bir orta sınıf model olacak. Akıllı telefonda 2400 x 1080 piksel ve 90 Hz tazeleme oranına sahip 6.7 inç Süper AMOLED ekran göreceğiz.

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Galaxy A72'nin ekranında 32 megapiksel selfie kamerası içeren küçük bir delik var. Akıllı telefonun genellikle üst sınıf modellerde görmeye alışık olduğumuz ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile donatılması dikkat çekiyor.

Dörtlü kamera sistemi ve 5.000 mAh pil

Cihazın arka panelinde dikdörtgen kamera ünitesi mevcut. Modülde 64 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel geniş açılı lens, 8 megapiksel kamera ve 2 megapiksel makro sensör yer alması bekleniyor. Bu konuyla ilgili daha fazla detay yok.

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Galaxy A72'nin diğer muhtemel özellileri Qualcomm Snapdragon 720G işlemci, 6 veya 8 GB RAM, 128/256 GB dahili depolama alanı ve 5.000 mAh pil olarak sıralanıyor. Plastik gövdeli cihaz 3.5 mm kulaklık girişi ve microSD kart yuvasına rağmen IP67 suya dayanıklılık sertifikası ile gelebilir.

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Galaxy A72'nin çok yakında Galaxy A52 ile birlikte tanıtılacağı söyleniyor. Ancak lansman tarihi konusunda henüz kesin bir bilgiye sahip değiliz.

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