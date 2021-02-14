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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A72'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı

    Çok yakında resmiyet kazanması beklenen Samsung Galaxy A72'nin tasarımı netleşti. Akıllı telefonun teknik özellikleri ve basın görselleri internete sızdırıldı.
    14 Şubat 2021, 17:00 (3 gün)
    10,6b
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    12
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy A72'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı
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    WinFuture internet sitesi, henüz resmiyet kazanmayan Samsung Galaxy A72'nin görüntülerini yayınladı. Aynı zamanda akıllı telefonun teknik özellikleri hakkında bazı detaylar paylaştı.

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    Galaxy A72'nin 449 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtiliyor. Cihaz teknik özellik bakımından iyi bir orta sınıf model olacak. Akıllı telefonda 2400 x 1080 piksel ve 90 Hz tazeleme oranına sahip 6.7 inç Süper AMOLED ekran göreceğiz.

    Samsung Galaxy A72'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı
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    Galaxy A72'nin ekranında 32 megapiksel selfie kamerası içeren küçük bir delik var. Akıllı telefonun genellikle üst sınıf modellerde görmeye alışık olduğumuz ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile donatılması dikkat çekiyor.

    Dörtlü kamera sistemi ve 5.000 mAh pil

    Cihazın arka panelinde dikdörtgen kamera ünitesi mevcut. Modülde 64 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel geniş açılı lens, 8 megapiksel kamera ve 2 megapiksel makro sensör yer alması bekleniyor. Bu konuyla ilgili daha fazla detay yok.

    Samsung Galaxy A72'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy A72'nin diğer muhtemel özellileri Qualcomm Snapdragon 720G işlemci, 6 veya 8 GB RAM, 128/256 GB dahili depolama alanı ve 5.000 mAh pil olarak sıralanıyor. Plastik gövdeli cihaz 3.5 mm kulaklık girişi ve microSD kart yuvasına rağmen IP67 suya dayanıklılık sertifikası ile gelebilir.

    Samsung Galaxy A72'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy A72'nin çok yakında Galaxy A52 ile birlikte tanıtılacağı söyleniyor. Ancak lansman tarihi konusunda henüz kesin bir bilgiye sahip değiliz.



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    Z Zodian 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aynı b*kun farklı rengi.
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    muratozgulz (Murat Özgül) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Minimum 750g lazımdı, olmamış.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    astegon (astegon CF) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Exynos ile gelseydi bari. Olmamış sevmedim.
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    P pasa king (A A) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    750g de 5g var artı olarak
    gene bir çöp çıkmış a71 in ekranını 90hz yapıp sunmuşlar
    Yanıtla +2
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    Halilowich (H Y) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    A71'den çok farkı yok.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Orta sınıfta gorilla glass 3 kullandıkça bir daha zor. Artık insanların güvenini sarsmaya başladı bu durum çünkü kırıldıkça ekran yaptırıp amiral gemisi fiyatına denk getiriyor firma.
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    Whippoorwill 3 gün ( Mesaj Silindi )
    6000 liradan gelir.
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    Z Zodian 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aynı b*kun farklı rengi.
    Yanıtla +9
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    NOCHIMERA (Şafak Yılmaz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Canı sıkıldıkça model çıkartan samsung :))
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    interwap (Volkan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir inceleyeyim dedim;
    720g ve 730g arasında ne gibi fark var diye. Kayda değer bir fark görünmüyor.
    Yine 720g ve 750g arasında öyle aman aman bir fark göremedim. Grafik tarafında biraz daha iyi 750g.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    muratozgulz (Murat Özgül) 3 gün ( Mesaj Silindi ) interwap
    750g 5G'li hocam. Ayrıca Cortex A77 üzerinden geliştirildiği için işlemci performansı da daha kuvvetli.
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    muratozgulz (Murat Özgül) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Minimum 750g lazımdı, olmamış.
    Yanıtla +5
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    U unununium 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bari 730g koysalarmış da bir şeye benzerdi o zaman
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    N noobszle 3 gün ( Mesaj Silindi ) unununium
    cahilce yorumlar
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    10576 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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