Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android 12'nin yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları yayınlandı

    Google, Android 12'nin ilk sürümü önümüzdeki günlerde yayınlayacak. Yeni mobil işletim sisteminin dağlık ve kumlu manzaralardan oluşan duvar kağıtları indirmeye sunuldu.
    13 Şubat 2021, 19:00 (4 gün)
    7,5b
    1
    7
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Android 12'nin yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Hatırlayacağınız üzere Android 12'nin ilk ekran görüntüleri geçtiğimiz günlerde internete sızdırılmıştı. Google, yeni mobil işletim sisteminin ilk önizleme sürümünü önümüzdeki hafta yayınlamayı planlıyor.

    Ayrıca Bkz. "BlackBerry'nin ilk 5G özellikli akıllı telefonu bu yıl çıkacak"

    İlginizi Çekebilir Avatar Android 12'ye Windows 10 özelliği ekleniyor: Arayüz renkleri değiştirilebilecek

    Android 12 birkaç yeni özellik ve iyileştirmenin yanı sıra yeni simgeler, animasyonlar, sistem sesleri ve tabii ki duvar kağıtlarını da beraberinde getirecek. İşletim sisteminin duvar kağıdı koleksiyonu internete düştü.

    Android 12'nin yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Final sürümü Eylül'de yayınlanacak

    Geçtiğimiz hafta paylaşılan ekran görüntülerinde Android 12'nin dağlık ve kumlu manzaralardan oluşan duvar kağıtlarına sahip olduğunu görmüştük. Dilerseniz bu linke tıklayarak yüksek çözünürlüklü olarak indirip kullanabilirsiniz.

    Gelen son bilgilere göre Android 12'nin ilk sürümü 17 Şubat 2021 tarihinde yayınlanacak. Final versiyonunun ise 2 Eylül'de genel kullanıma sunulması planlanıyor. Google bu iki tarih arasında işletim sistemine son şeklini vererek tamamlayacak.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    X Xloud 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aynen dağ taş arkaplanı ilk ios 14 ile kullanıldı pis taklitçiler
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B buraque2 4 gün ( Mesaj Silindi )
    ne kadar da iphone'nun duvar kağıtlarına benzemiyor .d
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sniper23 (Enes Şahinler) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sanırım duvar kağıdının kıraç dağlar içermesi Android 12'in içerik olarak fakir bir güncelleme olacağını betimliyor.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    197140emir (Dr Sherlock ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İphone kokusu alıyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    saçma. sadece gökyüzü değişiyor. koskoca google'ın yaptığına bak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    isakoc (isa koç) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Gündüze, akşama, geceye özel arka plan fotosu koyma özelliği halihazırda samsunglarda var. O özelliği de samsungdan almış. Google neredeyse getirdiği tüm yenilikleri zaten android li telefon üretenlerin çok önceden kendi arayüzlerinde kullandıkları özellikleri ekliyor. Kendisi daha önceden olmamış birşey yapsada şaşırtsa bizi
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C Clusive 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yani 1-2 ara güncelleme ile verilebilecek iyileştirme ve yeniliklerin yanına 2-3 animasyon ve ikon koyup yeni sürüm diye yayınlıyorlar. Sonra şirketlerin sürüm dağıtmasını bekliyoruz. Yapsana donanım gerektirmeyen değişikler için play store üzerinden güncelleme. Sadece donanım ile alakalı olan (driver güncellemesi gereken) yenilikleri şirketler versin. En azından insanlar daha fazla özellik güncelleyebilir.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    X Xloud 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aynen dağ taş arkaplanı ilk ios 14 ile kullanıldı pis taklitçiler
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sniper23 (Enes Şahinler) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sanırım duvar kağıdının kıraç dağlar içermesi Android 12'in içerik olarak fakir bir güncelleme olacağını betimliyor.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B buraque2 4 gün ( Mesaj Silindi )
    ne kadar da iphone'nun duvar kağıtlarına benzemiyor .d
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi 1 yıl ertelenebilir 3 gün Hava desteği ile çalışan diz bandajı geliştirildi 3 gün İnternet reklamlarına da vergi geliyor 3 gün Amazon'dan Mr. & Mrs. Smith dizisi geliyor 3 gün Google; Fransa’da haber sitelerine ödeme yapacak 3 gün Christian Bale ve Margot Robbie'nin de kadroda olduğu yıldızlarla dolu filmin setinden yeni görüntüler paylaşıldı 3 gün Samsung; 3 yeni yazılımı Windows’a getiriyor 4 gün Elon Musk, Tesla’nın güneş panelli ve açılır tavanlı bir elektrikli karavan üretebileceğini duyurdu 4 gün Apple’dan Malatya’ya mağaza sürprizi mi geliyor? 4 gün Avrupa havacılık sektörü, karbon nötr olma yolundaki hedefleri ortaya koydu 4 gün Robot gibi yürüyebilen insansız araç: Hyundai TIGER 4 gün 2,5 milyon Türk haftaya Mars'a ulaşıyor 4 gün AMD Ryzen 7 5700G eBay’de 500 dolardan listelendi 4 gün Haftalık Dizi Önerisi 13: A Young Doctor's Notebook 4 gün Xiaomi, Mi 11 akıllı telefonlarda gece çekim modunun nasıl çalıştığını gösterdi 4 gün Core i7-11700K önincelemesi yayınlandı 4 gün Realme oyuncu aksesuarlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor 4 gün 11. nesil Comet Lake işlemciler raflara ulaştı, Yeni kutu tasarımı geliyor 4 gün Polonya, koronavirüsü birkaç saniyede tespit edebilen cihaz geliştirdi 4 gün Yaklaşmakta olan LG W41'in render görüntüleri ortaya çıktı 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Android 12'nin yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları yayınlandı Sonraki Microsoft, Google ve Qualcomm, Nvidia'nın ARM'ı satın almasına karşı çıkıyor 4 gün 2si1 "Düşük internet hızında emsal karar" Modemi resetleyen Teknoloji ve oyun Programı 4 gün Oppo X 2021 kayar ekranlı akıllı telefonu videoda gösterildi 4 gün Facebook, hücresel bağlantıya sahip bir akıllı saat geliştiriyor 4 gün Mercedes-Benz, 50 milyonuncu otomobilini üretti 4 gün RTX 3060 12 GB’ın çıkış tarihi resmiyet kazandı 4 gün 2021 Renault Captur R.S. Line, sportif tasarımıyla geldi 4 gün Intel, Comet Lake’te %13 indirime gitti 4 gün Rockstar'ın yeni iş ilanı GTA 6 fragmanına işaret ediyor 4 gün Dijital içerik platformu Mubi, yarın 24 saat boyunca ücretsiz 4 gün Vücut ısısından yararlanarak elektrik üretebilen yüzük geliştirildi 4 gün Game of Thrones yaratıcıları ve Hugh Jackman'ın yeni Netflix dizisi duyuruldu 4 gün Kemik yoğunluğu az olan bireylerde kullanılabilecek implant kaplaması geliştirildi 4 gün Twitter kurucusu Bitcoin’i geniş kitlelere benimsetecek 4 gün Yandex’e şok: Çalışanı epostaları satarken yakalandı 4 gün Orta çağ temalı Chivalry II'nin çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı açıklandı 4 gün Caviar yine servet değerinde iPhone 12 Pro modelleri hazırladı 4 gün Popüler oyun serisinden uyarlanan Borderlands filminin kadrosuna Jack Black katıldı 4 gün Apple Watch serisi 100 milyon kullanıcıya ulaştı 5 gün BluTV'nin ilk dönem dizisi Yeşilçam'dan ilk video yayınlandı! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız