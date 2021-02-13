Android 12'nin yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları yayınlandı

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Hatırlayacağınız üzere Android 12'nin ilk ekran görüntüleri geçtiğimiz günlerde internete sızdırılmıştı. Google, yeni mobil işletim sisteminin ilk önizleme sürümünü önümüzdeki hafta yayınlamayı planlıyor.

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Android 12 birkaç yeni özellik ve iyileştirmenin yanı sıra yeni simgeler, animasyonlar, sistem sesleri ve tabii ki duvar kağıtlarını da beraberinde getirecek. İşletim sisteminin duvar kağıdı koleksiyonu internete düştü.

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Final sürümü Eylül'de yayınlanacak

Geçtiğimiz hafta paylaşılan ekran görüntülerinde Android 12'nin dağlık ve kumlu manzaralardan oluşan duvar kağıtlarına sahip olduğunu görmüştük. Dilerseniz bu linke tıklayarak yüksek çözünürlüklü olarak indirip kullanabilirsiniz.

Gelen son bilgilere göre Android 12'nin ilk sürümü 17 Şubat 2021 tarihinde yayınlanacak. Final versiyonunun ise 2 Eylül'de genel kullanıma sunulması planlanıyor. Google bu iki tarih arasında işletim sistemine son şeklini vererek tamamlayacak.

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