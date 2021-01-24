Samsung Galaxy A82, dönebilen kameraya sahip ilk 5G telefon olabilir

2019 yılında dönebilen kamera modülüyle piyasaya sürülen Galaxy A80'nin ardından ortaya çıkan sızıntı bilgilere göre Samsung, bu yıl yeni bir dönebilen kameralı akıllı telefonu piyasaya sürebilir. Akıllı telefon üreticisinin yeni telefonu, Galaxy A80'nin halefi olması bekleniyor.

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Bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülebilir

Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy A82 akıllı telefona dair pek detay yer almıyor. Telefonunu 5G bağlantı desteğine sahip olması ve Android 11'i çalıştırması bekleniyor.

Yaklaşmakta olan telefonun selefi Galaxy A80, 6.7 inç FHD + ekranla piyasaya sürüldü. Dönebilen mekanizmalı üçlü kamera kurulumunda 48MP birincil lens, 8MP ultra geniş açılı lens ve 3D derinlik sensörü yer alıyor. Telefon, Snapdragon 730G yonga setinden güç alıyor ve 8GB RAM, 128GB depolama alanına sahip. Cihazda, 25W kablolu hızlı şarj desteği ile 3700mAh batarya mevcut.

Samsung Galaxy A82 5G, diğer yaklaşmakta olan Galaxy A serisi telefonları olan Galaxy A52 ve Galaxy A72 ile birlikte birkaç ay içerisinde gelebilir.

https://www.gizchina.com/2021/01/23/samsung-galaxy-a82-the-first-5g-smartphone-with-flipping-lens-coming/

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