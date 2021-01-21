Yaklaşmakta olan Sony Xperia 10 III'ün, render görüntüleri ortaya çıktı

Sony, geçtiğimiz yıl Şubat ayında piyasaya sürülen Xperia 10 II'nin yeni versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yaklaşmakta olan orta seviye akıllı telefon Sony Xperia 10 III'ün render görüntüleri ortaya çıktı. Render görüntülerle birlikte telefonun bazı teknik detayları da sızdırıldı.
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Telefon, Snapdragon 690 yonga setinden güç alacak
Sony Xperia 10 III, sol arka köşesinde dikey yerleştirilmiş arka kamera kurulumu bulunuyor. Kamera kurulumunun üst kısmında ise flaş yer alıyor. Parmak izi okuyucu telefonun yan tarafına entegre iken cihazın üst kısmında 3.5 mm kulaklık girişi olacak.
Tasarım olarak Sony Xperia 10 II'yle benzer çizgiler taşıyan yaklaşmakta olan telefonun teknik detaylarında bazı iyileştirmeler görülüyor.
154.4 x 68.4 x 8.3 mm boyutlarındaki telefonda, 6 inç büyüklüğünde bir ekran yer alacak. Ön kameranın çözünürlüğü 8 MP iken arkada yer alacak üçlü kamera kurulumunda 12 MP birincil lens, 8 MP ultra geniş ve 8 MP telefoto sensörler bulunacak.
Sony Xperia 10 II, Snapdragon 665 yonga setinden güç alıyordu. Yaklaşmakta olan Xperia 10 III ise yine 6 serisinden bir yonga seti bulunduracak. Telefon, Snapdragon 690 5G yonga setiyle gelecek.
Cihazın önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor.
https://www.gsmarena.com/sony_xperia_10_iii_leaks_in_official_looking_renders-news-47319.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.
1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?
Cihazın çirkin, mirkin olduğu yok. Tek sorun diğerleri gibi gözükmemesi. Sony'nın en büyül hatası da bu. Burnunun dikine gitmesi, diğerlerini takip etmemesi. Bu kafayla ancak Sony fanlarına hitap edebilirler.
Eğer şu cihazda çentik veya gömülü kamera olsaydı işler değişirdi.
Bana kalırsa Sony mobilin belini doğrultacaksa şunları yapmalı:
-Flagship modellerde gömülü kamera, orta segmentte çentik veya gözülü kamera
-3.5mm ses çıkışı kaldırılmalı.
-Deklanşör tuşu kaldırılmalı
-Stereo hoparlörler kaldırılıp yerine cıstak cıstak, güm güm bas vuran detaysız ama çok yüksek ses çıkartan bir mono hoparlör koyulmalı
-Hi-Res Audio sertifikası iptal edilip, kulaklık çıkış sesi köklenmeli
-Kamera en güncel S serisinden bire bir kopya çekilmeli
-Tüm modellerde kablosuz şarj desteği gelmeli
-SD Card slotu kaldırılmalı
-SIM tepsisi contalı çekmece sisteminden iğneli sisteme dönülmeli
-Flagship cihazlara 120/144Hz ekran desteği gelmeli.
-Samsung'un ekran oranına geçilmeli
-Kutudan şarj adaptörü çıkartılmalı
-Hiç bir Xperia'nın fiyatı 600 EUR seviyesini geçmemeli
-Yan power tuşuna entegre parmak izi kaldırılıp, yerine ekrana gömülü parmak izi sensörü ve iris tarayıcı eklemeli
-Cihazlar para yedirilerek faaliyet gösterilen ve gösterilmeyen tüm pazarlarda YouTuber'ların eline verilip reklam edilmeli, TV ve sinema yapımlarında karakterlerin eline tutuşturulmalıdır.
Sakın şaka veya ironi yaptığımı düşünmeyin, bunlar tamamen gerçek. Örneğin Xperia 1 II'de 3.5mm ses çıkışı var, Sony fanlarıve müzik tutkunları (pazarın %1'i bile etmez) hariç tüm Sony almış kullanıcılar S20'de 3.5mm çıkışını görmeyince üzülecekleri, inanın bilinç altında "benim telefonu m modern değil, ezik" algısı oluşturacaktır. Şaşırtıcı değil mi, olan ekstra bir özellik bile bu hissiyata sebep olabiliyor. Belki inanmayacaksınız ama kutudan şarj aleti çıkmaması da öyle bir etki yaratacak yeni nesil cihazlarda. Kutusundan şarj cihazı çıkanlar ister istemez ezilmiş hissedecekler kendileri fark etmeseler dahi.
Açıkcası ben yukarıda saydığım özelliklerde bir Sony'i kesinlikle tercih edeceğimi düşünmüyorum çünkü bana Sony'yi anlamlı kılan tüm özellikler kaybolmuş olacak ancak inanın böyle telefonlar çıkartsınlar Sony Mobile beli doğrultur.