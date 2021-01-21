Yaklaşmakta olan Sony Xperia 10 III'ün, render görüntüleri ortaya çıktı

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Sony, geçtiğimiz yıl Şubat ayında piyasaya sürülen Xperia 10 II'nin yeni versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yaklaşmakta olan orta seviye akıllı telefon Sony Xperia 10 III'ün render görüntüleri ortaya çıktı. Render görüntülerle birlikte telefonun bazı teknik detayları da sızdırıldı.

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Telefon, Snapdragon 690 yonga setinden güç alacak

Sony Xperia 10 III, sol arka köşesinde dikey yerleştirilmiş arka kamera kurulumu bulunuyor. Kamera kurulumunun üst kısmında ise flaş yer alıyor. Parmak izi okuyucu telefonun yan tarafına entegre iken cihazın üst kısmında 3.5 mm kulaklık girişi olacak.

Tasarım olarak Sony Xperia 10 II'yle benzer çizgiler taşıyan yaklaşmakta olan telefonun teknik detaylarında bazı iyileştirmeler görülüyor.

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154.4 x 68.4 x 8.3 mm boyutlarındaki telefonda, 6 inç büyüklüğünde bir ekran yer alacak. Ön kameranın çözünürlüğü 8 MP iken arkada yer alacak üçlü kamera kurulumunda 12 MP birincil lens, 8 MP ultra geniş ve 8 MP telefoto sensörler bulunacak.

Sony Xperia 10 II, Snapdragon 665 yonga setinden güç alıyordu. Yaklaşmakta olan Xperia 10 III ise yine 6 serisinden bir yonga seti bulunduracak. Telefon, Snapdragon 690 5G yonga setiyle gelecek.

Cihazın önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/sony_xperia_10_iii_leaks_in_official_looking_renders-news-47319.php

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