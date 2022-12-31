Samsung Galaxy Book3 Ultra’nın görüntüleri ortaya çıktı

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Android telefon ve tablet pazarındaki başarısını Windows temelli dizüstü bilgisayarlara da taşımak isteyen Samsung, geçtiğimiz yıllarda başarılı ürünler piyasaya sürmüştü. Bu ürünlerin devamı olacak olan ve 2023 yılında tanıtılması beklenen Galaxy Book3 ailesinden ilk görüntüler geldi.

Galaxy Book 2 Pro 360 Snapdragon işlemcisi ile güncellendi 2 gün önce eklendi

Galaxy S23 ile beraber tanıtılacak

TheTechOutlook, Samsung’un Galaxy Book3 Ultra, Galaxy Book3 Pro ve Galaxy Book3 Pro 360 için hazırladığı tanıtım resimlerini ortaya çıkardı. Görsellerde görüldüğü üzere Galaxy Book3 Pro ve Galaxy Book 3 Pro 360, önceki nesil cihazlara büyük benzerlik gösteriyor. microSD kart desteği sunacak olan her iki cihaz da muhtemelen USB-C port sayısı konusunda farklılık gösterecek. Galaxy Book3 Pro’nun 3 adet Thunderbolt 4 destekli USB-C girişine sahip olması beklenirken bu sayı muhtemelen Galaxy Book3 Pro 360’ta ikiye düşecek. Ayrıca Galaxy Book 3 Pro 360, beklenildiği gibi dokunmatik ekrana ve S-Pen desteğine sahip olacak.

Galaxy Book 3 Ultra’nın ise birçok açıdan diğer cihazlardan gelişmiş olması bekleniyor. 15.6 veya 16 inç boyutunda olması beklenen cihaz tam boyut klavyeye sahip olacak. Super AMOLED ve 120Hz ekran, iris tarama ve harici GPU’ya sahip olması beklenen cihaz, MacBook Pro serisi ile yarışmaya çalışacak.

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy Book3 serisinde 13.nesil Intel işlemcilere sahip olması bekleniyor. Ayrıca Galaxy Book3 Ultra, i7 ve i9 modellerine sahip olabilir. Cihazların şubat ayında Galaxy S23 serisi ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Book 3 serisinden ilk görüntüler geldi