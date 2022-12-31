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    Samsung Galaxy Book3 Ultra’nın görüntüleri ortaya çıktı

    Samsung’un Windows pazarına yaptığı yatırımlar devam ediyor. Firmanın 2023 yılında piyasaya süreceği cihazlar olan Galaxy Book3 serisinden ilk görseller ortaya çıktı.
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    Samsung Galaxy Book 3 serisinden ilk görüntüler geldi Tam Boyutta Gör

    Android telefon ve tablet pazarındaki başarısını Windows temelli dizüstü bilgisayarlara da taşımak isteyen Samsung, geçtiğimiz yıllarda başarılı ürünler piyasaya sürmüştü. Bu ürünlerin devamı olacak olan ve 2023 yılında tanıtılması beklenen Galaxy Book3 ailesinden ilk görüntüler geldi.

    Galaxy S23 ile beraber tanıtılacak

    TheTechOutlook, Samsung’un Galaxy Book3 Ultra, Galaxy Book3 Pro ve Galaxy Book3 Pro 360 için hazırladığı tanıtım resimlerini ortaya çıkardı. Görsellerde görüldüğü üzere Galaxy Book3 Pro ve Galaxy Book 3 Pro 360, önceki nesil cihazlara büyük benzerlik gösteriyor. microSD kart desteği sunacak olan her iki cihaz da muhtemelen USB-C port sayısı konusunda farklılık gösterecek. Galaxy Book3 Pro’nun 3 adet Thunderbolt 4 destekli USB-C girişine sahip olması beklenirken bu sayı muhtemelen Galaxy Book3 Pro 360’ta ikiye düşecek. Ayrıca Galaxy Book 3 Pro 360, beklenildiği gibi dokunmatik ekrana ve S-Pen desteğine sahip olacak.

    Galaxy Book 3 Ultra’nın ise birçok açıdan diğer cihazlardan gelişmiş olması bekleniyor. 15.6 veya 16 inç boyutunda olması beklenen cihaz tam boyut klavyeye sahip olacak. Super AMOLED ve 120Hz ekran, iris tarama ve harici GPU’ya sahip olması beklenen cihaz, MacBook Pro serisi ile yarışmaya çalışacak.

    Samsung Galaxy Book 3 serisinden ilk görüntüler geldi Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy Book3 serisinde 13.nesil Intel işlemcilere sahip olması bekleniyor. Ayrıca Galaxy Book3 Ultra, i7 ve i9 modellerine sahip olabilir. Cihazların şubat ayında Galaxy S23 serisi ile birlikte tanıtılması bekleniyor.
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 4 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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