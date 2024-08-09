Samsung, kalite sorunları nedeniyle ertelediği Galaxy Buds 3 Pro satışına tekrar başladı

Samsung, bazı kalite kontrol sorunları nedeniyle Galaxy Buds 3 Pro'nun gönderimini çıkışından hemen sonra durdurmak zorunda kaldı. O dönem, şirketin temsilcileri Samsung'un kalite kontrol sürecini iyileştirdiğini ve kulaklıkları yeniden kontrol etmeye başladığını iddia etti. Bu, siparişlerin geç ulaştırılmasına yol açtı.
Reddit’deki bazı kullanıcılar, kulaklıklarını teslim aldıklarına dair fotoğraflar paylaşırken, bazıları Galaxy Buds 3 Pro için önceden belirlenmiş tahmini teslimat tarihinin değiştiğini söyledi. Bu nedenle, Galaxy Buds 3 Pro'yu ön sipariş verdiyseniz ve kulaklıkları henüz almadıysanız teslimat durumunu tekrar kontrol etmenizde fayda var.
Galaxy Buds 3 Pro'da hangi sorunlar yaşandı?
Kullanıcıların paylaştığı Galaxy Buds 3 Pro kalite sorunları arasında; kulaklık uçlarının kırılgan olması ve kolayca kırılması, kulaklık bağlantı noktalarının tam oturmaması, kulaklık başlıklarında mavi boya izlerinin olması, şarj kutusunun menteşelerinin gevşek olması ve kapağında çizikler oluşması ve kulaklıkların kutunun içine düzgün oturmaması yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.