Samsung, kalite sorunları nedeniyle ertelediği Galaxy Buds 3 Pro satışına tekrar başladı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay Galaxy Buds 3 Pro'nun piyasaya sürülmesinden sonra bazı kullanıcılar kulaklıkta kalite kontrol sorunları olduğunu bildirdi. Bu tür sorunlarla ilgili çok sayıda bildirimden sonra Samsung, yeni kablosuz kulaklıklarının gönderimini durdurdu. Şimdi şirket, Galaxy Buds 3 satışlarına yeniden başlattı.

Samsung, Galaxy Buds 3 Pro için ilk güncellemeyi yayınladı 5 gün önce eklendi

Samsung, bazı kalite kontrol sorunları nedeniyle Galaxy Buds 3 Pro'nun gönderimini çıkışından hemen sonra durdurmak zorunda kaldı. O dönem, şirketin temsilcileri Samsung'un kalite kontrol sürecini iyileştirdiğini ve kulaklıkları yeniden kontrol etmeye başladığını iddia etti. Bu, siparişlerin geç ulaştırılmasına yol açtı.

Reddit’deki bazı kullanıcılar, kulaklıklarını teslim aldıklarına dair fotoğraflar paylaşırken, bazıları Galaxy Buds 3 Pro için önceden belirlenmiş tahmini teslimat tarihinin değiştiğini söyledi. Bu nedenle, Galaxy Buds 3 Pro'yu ön sipariş verdiyseniz ve kulaklıkları henüz almadıysanız teslimat durumunu tekrar kontrol etmenizde fayda var.

Galaxy Buds 3 Pro'da hangi sorunlar yaşandı?

Kullanıcıların paylaştığı Galaxy Buds 3 Pro kalite sorunları arasında; kulaklık uçlarının kırılgan olması ve kolayca kırılması, kulaklık bağlantı noktalarının tam oturmaması, kulaklık başlıklarında mavi boya izlerinin olması, şarj kutusunun menteşelerinin gevşek olması ve kapağında çizikler oluşması ve kulaklıkların kutunun içine düzgün oturmaması yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Samsung, Galaxy Buds 3 Pro'daki kalite sorunlarını çözdü