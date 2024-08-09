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    Anlık Bildirim

    Samsung, kalite sorunları nedeniyle ertelediği Galaxy Buds 3 Pro satışına tekrar başladı

    Samsung, kalite kontrol sorunları nedeniyle satışını durdurduğu yeni kulaklıkları Galaxy Buds 3 Pro'nun sevkiyatlarına yeniden başladı.                          
    samsung galaxy buds 3 pro satışları tekrar başladı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay Galaxy Buds 3 Pro'nun piyasaya sürülmesinden sonra bazı kullanıcılar kulaklıkta kalite kontrol sorunları olduğunu bildirdi. Bu tür sorunlarla ilgili çok sayıda bildirimden sonra Samsung, yeni kablosuz kulaklıklarının gönderimini durdurdu. Şimdi şirket, Galaxy Buds 3 satışlarına yeniden başlattı.

    Samsung, bazı kalite kontrol sorunları nedeniyle Galaxy Buds 3 Pro'nun gönderimini çıkışından hemen sonra durdurmak zorunda kaldı. O dönem, şirketin temsilcileri Samsung'un kalite kontrol sürecini iyileştirdiğini ve kulaklıkları yeniden kontrol etmeye başladığını iddia etti. Bu, siparişlerin geç ulaştırılmasına yol açtı.

    Reddit’deki bazı kullanıcılar, kulaklıklarını teslim aldıklarına dair fotoğraflar paylaşırken, bazıları Galaxy Buds 3 Pro için önceden belirlenmiş tahmini teslimat tarihinin değiştiğini söyledi. Bu nedenle, Galaxy Buds 3 Pro'yu ön sipariş verdiyseniz ve kulaklıkları henüz almadıysanız teslimat durumunu tekrar kontrol etmenizde fayda var.

    Galaxy Buds 3 Pro'da hangi sorunlar yaşandı?

    Kullanıcıların paylaştığı Galaxy Buds 3 Pro kalite sorunları arasında; kulaklık uçlarının kırılgan olması ve kolayca kırılması, kulaklık bağlantı noktalarının tam oturmaması, kulaklık başlıklarında mavi boya izlerinin olması, şarj kutusunun menteşelerinin gevşek olması ve kapağında çizikler oluşması ve kulaklıkların kutunun içine düzgün oturmaması yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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