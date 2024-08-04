Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz ay yepyeni tasarım, Galaxy AI özellikleri ve gelişmiş aktif gürültü engelleme özelliğiyle Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro’yu piyasaya sürdü. Galaxy Buds 3 Pro için ilk yazılım güncellemesi Kore’de yayınlandı; yakında daha fazla ülkede kullanıma sunulacak.

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Ses kalitesi iyileştirildi

Galaxy Buds 3 Pro için ilk güncelleme ufak boyutlu (7.69MB); dolayısıyla herhangi bir yeni özellik veya değişiklik içermiyor. Güncelleme, ses kalitesini iyileştiriyor. Ayrıca kulaklığın bazı işlevlerini geliştiriyor.

Galaxy Buds 3 nasıl güncellenir?

Galaxy Buds 3 Pro’yu güncellemek için aşağıdaki adımları takip edin:

Galaxy Wearable uygulamasını açın. Kulaklık ayarlarına gidin. Kulaklık yazılımını güncelleyi seçin. İndir ve yükle butonuna dokunun.

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Samsung, Galaxy Buds 3 Pro için ilk güncellemeyi yayınladı